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Gojira

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Фронтмен GOJIRA считает SEPULTURA важной группой в истории металла



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Гитарист/вокалист GOJIRA Joseph Duplantier дал интервью на бразильском канале "Multishow" после выступления группы на фестивале Rock In Rio в Рио-де-Жанейро. На вопрос о том, помнит ли он, когда впервые услышал бразильскую металл-группу SEPULTURA, и насколько сильно SEPULTURA повлияла на раннее звучание и стиль GOJIRA, Joseph ответил:

«Я помню, как впервые услышал SEPULTURA, и это буквально снесло мне крышу — ну на самом деле не буквально, конечно [смеётся]. Но я был потрясён. И мы пребывали в том периоде нашего развития как людей, в подростковом возрасте, когда это звучание что-то зажгло в нас и вдохновило нас начать то, чем мы занимаемся сегодня.

Первым альбомом SEPULTURA, который я открыл для себя, был диск "Arise", — он близок к дэт-металлу. А то, что они сделали после этого, — альбомы "Chaos A.D." и "Roots" — стало настоящим переосмыслением металла. Так что я считаю их очень важной группой в истории металла».




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6 сен 2022
Hellg
А я уж подумал, это потому что их нынешний вокалист веган.

просмотров: 364

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