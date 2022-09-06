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Фронтмен GOJIRA считает SEPULTURA важной группой в истории металла



Гитарист/вокалист GOJIRA Joseph Duplantier дал интервью на бразильском канале "Multishow" после выступления группы на фестивале Rock In Rio в Рио-де-Жанейро. На вопрос о том, помнит ли он, когда впервые услышал бразильскую металл-группу SEPULTURA, и насколько сильно SEPULTURA повлияла на раннее звучание и стиль GOJIRA, Joseph ответил:



«Я помню, как впервые услышал SEPULTURA, и это буквально снесло мне крышу — ну на самом деле не буквально, конечно [смеётся]. Но я был потрясён. И мы пребывали в том периоде нашего развития как людей, в подростковом возрасте, когда это звучание что-то зажгло в нас и вдохновило нас начать то, чем мы занимаемся сегодня.



Первым альбомом SEPULTURA, который я открыл для себя, был диск "Arise", — он близок к дэт-металлу. А то, что они сделали после этого, — альбомы "Chaos A.D." и "Roots" — стало настоящим переосмыслением металла. Так что я считаю их очень важной группой в истории металла».







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