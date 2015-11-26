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GOJIRA выпускают хоккейный мерч



GOJIRA совместно с Puck Hcky объявили о сотрудничестве и представили линейку хоккейного мерчендайза, доступного для заказа по этому адресу.







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