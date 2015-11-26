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Барабанщик GOJIRA : «LARS ULRICH — гений»



Барабанщик GOJIRA Mario Duplantier недавно рассказал журналу Metal Hammer о 10 барабанщиках, которые изменили его жизнь. Среди самых больших влияний Марио — Lars Ulrich из METALLICA:



«Вероятно, он первым барабанщиком, который действительно заставил меня обратить на себя внимание. Мне было лет десять или одиннадцать, и мой брат [фронтмен GOJIRA Joseph Duplantier] получил в подарок видеобокс METALLICA "Live Shit: Binge & Purge" на Рождество. Мы сидели и смотрели, и я не мог оторвать глаз от Lars'a — от его игры, цвета барабанных палочек, движений... Всё это было настолько круто. Я сразу же сказал своему брату: "Этот барабанщик — лучший в мире!" Именно тогда я решил, что хочу играть на барабанах.



Lars Ulrich — гений. Если вы послушаете первые пять альбомов METALLICA, барабанные партии там особенные, особенно эти ритмические паттерны. Даже сейчас я считаю его лучшим барабанщиком-шоуменом в мире. Дело не в темпе или техничности - дело в другом. Никто не может представить себе METALLICA с другим барабанщиком».



Duplantier уже хвалил Ulrich'a в интервью 2014 года британскому журналу Rhythm. Тогда он сказал:



«Я начал играть на барабанах в 12 лет. В то время мой старший брат играл в группе и оказал на меня большое влияние. Он познакомил меня с музыкой, и я вдруг захотел играть на барабанах.



Пожалуй, впервые я увидел видео с большой штукой под названием барабаны — с Lars'ом Ulrich'ом и его белыми барабанами Tama. Это был большой шок для меня, и я сразу же захотел попробовать. Lars был моим самым большим влиянием, возможно, единственным влиянием, которое у меня было в начале моей карьеры.



После этого я начал слушать больше металла и проникся SEPULTURA с Igor'ем Cavalera на барабанах, Igor и Lars были моим самым большим влиянием, а затем я открыл для себя более экстремальную музыку».







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