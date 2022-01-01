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Барабанщик GOJIRA: «Наша цель — приносить больше пользы человечеству»



В рамках недавней беседы с AndrewHaug.com барабанщик GOJIRA Mario Duplantier обсудил проекты коллектива, касающиеся не только музыкальной составляющей:



«Мы выросли в одном и том же месте во Франции, на юго-западе, поэтому у нас были одни и те же проблемы. Мы были деревенщинами; мы не росли в больших городах, например. Так что мы были окружены природой. Таково наше воспитание; мы все четверо получили общее образование — "уважай океан, уважай горы", потому что это была наша игровая площадка.



Joe [Joseph Duplantier, фронтмен GOJIRA и брат Mario] пишет тексты, а Joe — очень чувствительный человек, он всегда думает о человечестве в целом. Когда тебе нужно написать текст, ты пишешь то, что тебя волнует или что ты ощущаешь.



Я могу сказать, что сейчас, с ростом статуса группы, мы смогли организовать кампанию, подобную той, что мы провели для Амазонии, в ходе которой мы собрали деньги — около 300 000 долларов, чтобы передать их непосредственно коренному населению Бразилии. Так что это наша цель, я бы сказал, в будущем — проводить больше подобных операций».







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