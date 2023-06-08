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Вокалист GOJIRA продолжает переживать за климат



Joseph Duplantier, который участвует в экологической деятельности уже много лет, после того как он и его брат, барабанщик GOJIRA Mario Duplantier, наблюдали, как сельская местность, в которой они выросли, постепенно загрязняется с течением времени, а местная живность и её образ жизни вынуждены меняться, сказал в интервью MoreCore.TV:



«Конечно, есть разочарование. Потому что я отчётливо помню, как был подростком, школьником и видел, как учёные, философы и мыслители звонили в колокола и говорили: "Нам нужно изменить наш путь прямо сейчас, потому что через 50 лет мы окажемся в полной заднице". И сейчас, когда это происходит, кажется, что в то время мы совершенно не слушали учёных, которые говорили, и полностью игнорировали их.



Это расстраивает. Да, это расстраивает. Но я думаю, что единственное, что мы можем сделать и что мы должны делать, — это продолжать в том же духе, сохранять надежду и пытаться спроецировать видение будущего, которое не является полным хаосом, и, спроецировав эту мысль, позволить ей осуществиться. Это глупая надежда, потому что вы видите, как уровень океанов повышается, температура растёт, и кажется, что это всё из-за того, что мы сделали за последние три десятилетия или вроде того.



Но Земля будет в порядке. Вопрос в том, выживем мы или нет? Так стоит вопрос. И если мы выживем, то кто выживет? Богатые?



Я не знаю. Это сложно. Такое ощущение, что мы находимся в середине кошмара, и я пытаюсь вынырнуть из него. [Смеётся]».







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