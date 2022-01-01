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*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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Gojira

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29 окт 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

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8 июн 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Получить похвалу от METALLICA было очень приятно»

4 июн 2021 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

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1 май 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

27 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

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14 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

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26 мар 2021 : 		 Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии

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Фронтмен GOJIRA: «Сначала заряжу батарейки, а потом...»



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Joseph Duplantier в рамках недавней беседы ответил на вопрос, думал ли он с коллегами о новом материале:

«Да, для нас было бы вполне естественным сконцентрироваться на альбоме, потому что мы любим выпускать музыку, а затем отправляться в турне и играть концерты. Это своего рода часть цикла. В этом нет ничего удивительного, если только мы не собираемся в один прекрасный день распасться, и тогда альбомов больше не будет.

Это интенсивная жизнь — очень интенсивная жизнь — поэтому лично мне нужно переварить то, что произошло в дороге, и мне нужно провести время с семьей. Я не могу сразу же вернуться к работе, как я обычно делал с ребятами. Сразу после последнего гастрольного тура из цикла мы практически на следующий день уже были в студии и занимались сочинительством. Но мне нравится быть в студии, мне нравится придумывать новые идеи, но я как никогда чувствую необходимость быть со своей семьёй.

Кроме того, я бы сказал следующее: прежде чем записывать альбом, я думаю, важно иметь что сказать. Если вы не заряжены энергией, вы можете повторяться или записывать песни в странном состоянии, когда вы ничего не слышите, потому что ваши уши зажаты. Это может быть опасно — выпускать плохие альбомы».




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