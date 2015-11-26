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Gojira

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6 авг 2020 : 		 Новый сингл GOJIRA

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6 май 2019 : 		 GOJIRA работают над новым материалом

17 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

17 авг 2018 : 		 Вокалист GOJIRA: «Похоже, нам надо написать песен сто»

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30 мар 2018 : 		 Видео с выступления GOJIRA

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22 авг 2017 : 		 GOJIRA о туре с METALLICA

9 июл 2017 : 		 Барабанщик GOJIRA: «HDD нас подвел»

29 апр 2017 : 		 GOJIRA отчитались за выступления в Париже

6 апр 2017 : 		 Видео с выступления GOJIRA

24 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

23 фев 2017 : 		 Новое видео GOJIRA

19 фев 2017 : 		 На Грэмми с GOJIRA

5 фев 2017 : 		 Рассказ о французском туре GOJIRA

15 ноя 2016 : 		 GOJIRA в программе "Rock Show"

20 сен 2016 : 		 Новое видео GOJIRA

8 июл 2016 : 		 Новое видео GOJIRA
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|||| 17 фев 2021

Новое видео GOJIRA



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"Born For One Thing", новое видео группы GOJIRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fortitude", выходящего 30 апреля на Roadrunner Records.

Трек-лист:

“Born For One Thing”
“Amazonia”
“Another World”
“Hold On”
“New Found”
“Fortitude”
“The Chant”
“Sphinx”
“Into The Storm”
“The Trails”
“Grind”

GOJIRA To Release Fortitude Album In April;



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Petrovich Sexyy


17 фев 2021, 22:56		Нравится мне попосовая Годжира

vince__nt


17 фев 2021, 23:18		Клип прекрасен


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