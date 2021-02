17 фев 2021



Новое видео GOJIRA



"Born For One Thing", новое видео группы GOJIRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fortitude", выходящего 30 апреля на Roadrunner Records.



Трек-лист:



“Born For One Thing”

“Amazonia”

“Another World”

“Hold On”

“New Found”

“Fortitude”

“The Chant”

“Sphinx”

“Into The Storm”

“The Trails”

“Grind”







