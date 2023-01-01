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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 26
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Gojira

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13 апр 2023 : 		 Гитарист GOJIRA — о новом материале

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У GOJIRA много идей



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В рамках недавней беседы барабанщик GOJIRA Mario Duplantier ответил на вопрос, приступила ли группа к работе над каким-то новым материалом:

«Да. О, да, да. На самом деле мы давно работаем над новым материалом. У нас много, очень много, очень много идей. У нас есть структуры новых песен. Но мы настолько придирчивы, что очень хотим использовать время на то, чтобы выпустить что-то совершенно уникальное. А почему бы не записать больше песен? Может быть, вместо 10 песен записать 15, я не знаю. Но мы работаем над этим очень усердно. Правда, пока еще рано говорить о дате выхода и все такое. Но я могу сказать, что работа идет полным ходом. Мы очень гордимся тем, что у нас есть на данный момент».




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