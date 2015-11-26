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Новая песня GOJIRA



"The Chant", новая песня группы GOJIRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Fortitude", выход которого запланирован на 30 апреля на Roadrunner Records:



01. Born For One Thing



02. Amazonia



03. Another World



04. Hold On



05. New Found



06. Fortitude



07. The Chant



08. Sphinx



09. Into The Storm



10. The Trails



11. Grind







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