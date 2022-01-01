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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 15
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*Профессиональное видео с выступления METALLICA 8
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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 8
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*

Gojira

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30 май 2022 : 		 Вокалист DEFTONES присоединился к GOJIRA для исполнения SEPULTURA

5 мар 2022 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

23 фев 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA: «ROBERT TRUJILLO — классный чувак»

4 ноя 2021 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA

29 окт 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

28 сен 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился к GOJIRA

17 июн 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA: «LARS ULRICH — гений»

16 июн 2021 : 		 Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии»

8 июн 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Получить похвалу от METALLICA было очень приятно»

4 июн 2021 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

6 май 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA — о росте популярности

1 май 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

27 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

17 апр 2021 : 		 Фронтмен GOJIRA — о новой песне: «Это дань уважения SEPULTURA»

14 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

7 апр 2021 : 		 Фронтмен GOJIRA: «James Hetfield вдохновил меня играть на гитаре»

26 мар 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

26 мар 2021 : 		 Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии

17 фев 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

28 ноя 2020 : 		 GOJIRA выпускают хоккейный мерч

6 авг 2020 : 		 Новый сингл GOJIRA

16 июн 2020 : 		 GOJIRA отменили все планы на 2020

2 фев 2020 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

29 окт 2019 : 		 MYLES KENNEDY: «GOJIRA — наиболее значимая металл-группа в настоящий момент»

6 май 2019 : 		 GOJIRA работают над новым материалом

17 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA
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Вокалист DEFTONES присоединился к GOJIRA для исполнения SEPULTURA



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Вокалист DEFTONES присоединился к GOJIRA для исполнения композиции SEPULTURA "Territory" на концерте в Amory, Minneapolis, Minnesota.






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