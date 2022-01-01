Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
*Новое видео KATATONIA 11
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 11
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
*Новая песня OBITUARY 10
*Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
[= ||| все новости группы



*

Gojira

*



10 дек 2022 : 		 GOJIRA о новом треке

7 дек 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA: «Сначала заряжу батарейки, а потом...»

14 окт 2022 : 		 Новая песня GOJIRA

25 сен 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA — о тяге к новизне

6 сен 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA считает SEPULTURA важной группой в истории металла

30 май 2022 : 		 Вокалист DEFTONES присоединился к GOJIRA для исполнения SEPULTURA

5 мар 2022 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

23 фев 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA: «ROBERT TRUJILLO — классный чувак»

4 ноя 2021 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA

29 окт 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

28 сен 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился к GOJIRA

17 июн 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA: «LARS ULRICH — гений»

16 июн 2021 : 		 Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии»

8 июн 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Получить похвалу от METALLICA было очень приятно»

4 июн 2021 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

6 май 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA — о росте популярности

1 май 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

27 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

17 апр 2021 : 		 Фронтмен GOJIRA — о новой песне: «Это дань уважения SEPULTURA»

14 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

7 апр 2021 : 		 Фронтмен GOJIRA: «James Hetfield вдохновил меня играть на гитаре»

26 мар 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

26 мар 2021 : 		 Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии

17 фев 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

28 ноя 2020 : 		 GOJIRA выпускают хоккейный мерч

6 авг 2020 : 		 Новый сингл GOJIRA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GOJIRA о новом треке



zoom
GOJIRA в октябре выпустили новую композицию "Our Time Is Now", которая стала частью саундтрека NHL23. Mario Duplantier рассказал о том, как она родилась:

«Вообще-то, по правде говоря, это был бонус с последнего альбома [GOJIRA] "Fortitude". Эту песню мы написали в процессе работы над "Fortitude" и записали тогда же. После этого был сделан только мастеринг. Но песня существовала достаточно давно, так что она у нас была в запасе на протяжении двух лет. Однако мы хотели найти идеальный момент для ее выпуска, и у нас появилась такая возможность благодаря видеоигре. Кроме того, для нас в песне заложен искренний посыл, поэтому мы хотели привнести в нее немного собственного настроя».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 49

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом