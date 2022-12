сегодня



GOJIRA о новом треке



GOJIRA в октябре выпустили новую композицию "Our Time Is Now", которая стала частью саундтрека NHL23. Mario Duplantier рассказал о том, как она родилась:



«Вообще-то, по правде говоря, это был бонус с последнего альбома [GOJIRA] "Fortitude". Эту песню мы написали в процессе работы над "Fortitude" и записали тогда же. После этого был сделан только мастеринг. Но песня существовала достаточно давно, так что она у нас была в запасе на протяжении двух лет. Однако мы хотели найти идеальный момент для ее выпуска, и у нас появилась такая возможность благодаря видеоигре. Кроме того, для нас в песне заложен искренний посыл, поэтому мы хотели привнести в нее немного собственного настроя».







