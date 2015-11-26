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Gojira

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Фронтмен GOJIRA — о новой песне: «Это дань уважения SEPULTURA»



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В новом интервью для Cuartel Del Metal гитарист/вокалист GOJIRA Joseph Duplantier прокомментировал тот факт, что некоторые люди сравнили новую песню "Amazonia" с материалом из альбома SEPULTURA "Roots". На вопрос о том, насколько сильно SEPULTURA повлияла на звучание GOJIRA, Joseph ответил:

«По какой шкале? От одного до десяти? Твёрдая семерка, что бы это ни значило. Могу сказать и 10, потому что я их очень люблю. Но SEPULTURA по некоторым причинам играет огромную роль в истории нашей группы. Сначала я открыл для себя "Arise", и я был просто потрясён — это было так мрачно, быстро и технично. Это произошло сразу после того, как я открыл для себя группы DEATH и MORBID ANGEL, а затем была SEPULTURA. Я был просто поражён их мастерством. А потом, когда я учился в старших классах, у нас в школе было несколько групп, и я начал играть со своим братом. Мы играли дома, иногда после школы, а затем решили создать свою собственную группу. Мы бросили другие группы, объединились, и тогда как раз вышел альбом SEPULTURA "Chaos A.D." Мы были потрясены. Его было легко исполнять — там простые риффы. Они всё упростили... Боже мой. Они всё сказали с этим альбомом».

Что он думает, когда люди сравнивают "Amazonia" с SEPULTURA:

«Я такой: "Угу". И это комплимент, и здесь нет ничего постыдного. И мы немного у них содрали, но не специально. Но мы поняли это уже потом. Мы подумали: "О, это похоже на SEPULTURA. А, неважно". Это дань уважения SEPULTURA — как насчёт этого? Эта песня про Бразилию. Она об Амазонке. Она о племенах».

GOJIRA








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

CosmicBear


17 апр 2021, 11:59		Попсовая Gojira, как попсовый Mastodon - весьма и весьма неплохие. Может Максу Кавалере тоже пора записать что-нибудь такое? А то когда в очередной раз слышишь "новую" (на самом деле складывается ощущение, что ту же самую) песню, вот такое выражение лица:
https://ibb.co/99BYg5s


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