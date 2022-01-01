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Gojira

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Барабанщик GOJIRA: «ROBERT TRUJILLO — классный чувак»



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Барабанщик Mario Duplantier из французской прог-металл-группы GOJIRA рассказал Art Of Rock о своей одержимости бодибордингом, водным видом спорта, в котором сёрфер катается на бодиборде волне, несущей его к берегу:

«Это не похоже на сёрфинг. В бодибординге доска меньшего размера. С самого детства я занимаюсь бодибордингом. Вчера я был в воде, хотя зимний сезон ещё не закончился. Я стараюсь заниматься этим каждый день. Я пристрастился к океану и бодибордингу. Сейчас во Франции вода очень холодная во Франции, и на улице тоже холодно. Но у меня есть хороший гидрокостюм и всё необходимое снаряжение».

Дюплантье рассказал, что в прошлом он пару раз занимался сёрфингом с басистом METALLICA Robert Trujillo:

«Когда я был в Калифорнии, он пригласил нас заняться сёрфингом. А ещё он собирается в отпуск в Биаррице, где я сейчас живу, — это на юго-западе Франции; он приезжает иногда летом со своей женой и детьми. Так что каждый раз, когда он здесь, мы вместе занимаемся сёрфингом. Он классный чувак и классный человек. И к тому же хороший сёрфер».

Trujillo и гитарист METALLICA Kirk Hammett часто занимаются сёрфингом. Когда они не дают концерты на больших стадионах, их можно встретить катающимися на волнах в Португалии или Марокко. Трухильо даже сотрудничал с известным австралийским сёрф-брендом, чтобы выпустить на рынок линию шорт для серфинга.

GOJIRA





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