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*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!» 12
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
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Gojira

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Барабанщик GOJIRA — о тяге к новизне



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Mario Duplantier ответил на вопрос, как у него и его коллег по группе получается на каждом альбоме исследовать новые территории:

«Это не совсем интеллектуальный, не совсем мыслительный процесс — он скорее более органический. Мы джемуем, и когда мы слышим что-то классное, мы говорим: "Поехали". Мы не пытаемся зацепить больше людей из разных областей.

Я бы сказал... Я буду предельно честен, но тот факт, что мы так много гастролируем... Мы в основном являемся концертирующей группой — 90 процентов нашей жизни проходит в дороге. Поэтому мы даём концерты — мы делаем саундчек и даём концерты; саундчек, концерты, саундчек... Снова и снова, снова и снова, это как огромный круг. Мы выступаем в Европе и США, Европе и США, иногда в Южной Америке, Азии — это какое-то безумие. Поэтому, когда мы пишем музыку, мы хотим сочинять песни, которые было бы интересно в том числе играть вживую. И это не специально — мы не пытаемся следовать идее: "Давайте привлечём больше людей". На самом деле это так: "Давайте веселиться на сцене и иногда делать что-то более простое". Потому что когда ты играешь очень техничную музыку и начинаешь играть на аренах, стадионах и фестивалях — огромных фестивалях — ты замечаешь, что если это слишком безумно, слишком технично, то это просто не сработает».




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25 сен 2022
M
Mateas89
Дело не в том, что они стали делать что-то более простое в плане техники, а в том, что они реально стали легче и доступнее. И, при этом, что парадоксально, гораздо нуднее. Тяжесть и грув были их визитной карточкой, а сейчас они всё дальше от этого уходят, увы. Что Магма, что Фортитьюд напичканы чем-то вообще совершенно не нужным.

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