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Барабанщик GOJIRA — о тяге к новизне



Mario Duplantier ответил на вопрос, как у него и его коллег по группе получается на каждом альбоме исследовать новые территории:



«Это не совсем интеллектуальный, не совсем мыслительный процесс — он скорее более органический. Мы джемуем, и когда мы слышим что-то классное, мы говорим: "Поехали". Мы не пытаемся зацепить больше людей из разных областей.



Я бы сказал... Я буду предельно честен, но тот факт, что мы так много гастролируем... Мы в основном являемся концертирующей группой — 90 процентов нашей жизни проходит в дороге. Поэтому мы даём концерты — мы делаем саундчек и даём концерты; саундчек, концерты, саундчек... Снова и снова, снова и снова, это как огромный круг. Мы выступаем в Европе и США, Европе и США, иногда в Южной Америке, Азии — это какое-то безумие. Поэтому, когда мы пишем музыку, мы хотим сочинять песни, которые было бы интересно в том числе играть вживую. И это не специально — мы не пытаемся следовать идее: "Давайте привлечём больше людей". На самом деле это так: "Давайте веселиться на сцене и иногда делать что-то более простое". Потому что когда ты играешь очень техничную музыку и начинаешь играть на аренах, стадионах и фестивалях — огромных фестивалях — ты замечаешь, что если это слишком безумно, слишком технично, то это просто не сработает».







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