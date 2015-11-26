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Gojira

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6 май 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA — о росте популярности

1 май 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

27 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

17 апр 2021 : 		 Фронтмен GOJIRA — о новой песне: «Это дань уважения SEPULTURA»

14 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

7 апр 2021 : 		 Фронтмен GOJIRA: «James Hetfield вдохновил меня играть на гитаре»

26 мар 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

26 мар 2021 : 		 Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии

17 фев 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

28 ноя 2020 : 		 GOJIRA выпускают хоккейный мерч

6 авг 2020 : 		 Новый сингл GOJIRA

16 июн 2020 : 		 GOJIRA отменили все планы на 2020

2 фев 2020 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

29 окт 2019 : 		 MYLES KENNEDY: «GOJIRA — наиболее значимая металл-группа в настоящий момент»

6 май 2019 : 		 GOJIRA работают над новым материалом

17 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

17 авг 2018 : 		 Вокалист GOJIRA: «Похоже, нам надо написать песен сто»

25 июн 2018 : 		 Концертное видео GOJIRA

30 мар 2018 : 		 Видео с выступления GOJIRA

25 мар 2018 : 		 Колыбельные от GOJIRA

9 ноя 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

10 окт 2017 : 		 Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов

22 сен 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

22 авг 2017 : 		 GOJIRA о туре с METALLICA

9 июл 2017 : 		 Барабанщик GOJIRA: «HDD нас подвел»

29 апр 2017 : 		 GOJIRA отчитались за выступления в Париже
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Барабанщик GOJIRA — о росте популярности



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В рамках недавнего интервью с Overdrive барабанщик GOJIRA Mario Duplantier ответил на вопрос о растущей популярности коллектива:

«Мы видим, как наша популярность действительно начала расти, особенно в последние пять лет. Но также люди должны помнить, что мы были группой в течение последних 25 лет, так что это не похоже на те коллективы, которые получают огромную известность уже с первого альбома, как это бывает в других направлениях. Нам всем уже по 40 лет, и мы понимаем мир гораздо лучше, чем тогда, когда начинали.

Мы знаем, что мы не Майкл Джексон и не METALLICA. Вы говорите о миллионных продажах альбомов, ну а METALLICA — они собирают стадионы. Мы знаем, что тогда это была совсем другая индустрия, но мы многому научились на нашем пути и продолжаем учиться. За эти годы мы играли в огромном количестве маленьких клубов, а затем на более крупных площадках. Этому предшествовало много тяжёлой работы и, мы всё ещё не закончили.

Наш успех на сегодняшний день не является большой неожиданностью, но мы научились отвлекаться от него, и это вполне оправданно, ведь мы так много работали, выступая по всему миру в маленьких, средних и чуть более крупных заведениях. Мы просто не опускаем голову и продолжаем работать и двигаться вперёд».

GOJIRA











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