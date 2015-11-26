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Барабанщик GOJIRA — о росте популярности



В рамках недавнего интервью с Overdrive барабанщик GOJIRA Mario Duplantier ответил на вопрос о растущей популярности коллектива:



«Мы видим, как наша популярность действительно начала расти, особенно в последние пять лет. Но также люди должны помнить, что мы были группой в течение последних 25 лет, так что это не похоже на те коллективы, которые получают огромную известность уже с первого альбома, как это бывает в других направлениях. Нам всем уже по 40 лет, и мы понимаем мир гораздо лучше, чем тогда, когда начинали.



Мы знаем, что мы не Майкл Джексон и не METALLICA. Вы говорите о миллионных продажах альбомов, ну а METALLICA — они собирают стадионы. Мы знаем, что тогда это была совсем другая индустрия, но мы многому научились на нашем пути и продолжаем учиться. За эти годы мы играли в огромном количестве маленьких клубов, а затем на более крупных площадках. Этому предшествовало много тяжёлой работы и, мы всё ещё не закончили.



Наш успех на сегодняшний день не является большой неожиданностью, но мы научились отвлекаться от него, и это вполне оправданно, ведь мы так много работали, выступая по всему миру в маленьких, средних и чуть более крупных заведениях. Мы просто не опускаем голову и продолжаем работать и двигаться вперёд».







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