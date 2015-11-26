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Новый сингл GOJIRA



Французская группа GOJIRA выпустила новый сингл под названием "Another World". Продюсером выступил Joseph "Joe" Duplantier, а сведением занимался Andy Wallace. Трек доступен на всех стриминг-платформах, а видео на него доступно ниже.



















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