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GOJIRA работают над новым материалом



Барабанщик GOJIRA Mario Duplantier подтвердил в разговоре с KBear 101, что группа работает над новым материалом:



«Всё идёт хорошо. Я не могу вдаваться в детали, потому мы должны быть на одной волне с коллегами, решить о том, когда и что будет выпущено, и всё такое, но могу сказать, что да — всё верно: мы работаем над новым материалом. Работа в процессе, мы очень, очень-очень, очень-очень-очень довольны и гордимся тем, что делаем. И нам не терпится дождаться момента, когда мы сможем рассказать гораздо больше!»











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