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Gojira

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6 май 2019 : 		 GOJIRA работают над новым материалом

17 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

17 авг 2018 : 		 Вокалист GOJIRA: «Похоже, нам надо написать песен сто»

25 июн 2018 : 		 Концертное видео GOJIRA

30 мар 2018 : 		 Видео с выступления GOJIRA

25 мар 2018 : 		 Колыбельные от GOJIRA

9 ноя 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

10 окт 2017 : 		 Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов

22 сен 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

22 авг 2017 : 		 GOJIRA о туре с METALLICA

9 июл 2017 : 		 Барабанщик GOJIRA: «HDD нас подвел»

29 апр 2017 : 		 GOJIRA отчитались за выступления в Париже

6 апр 2017 : 		 Видео с выступления GOJIRA

24 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

23 фев 2017 : 		 Новое видео GOJIRA

19 фев 2017 : 		 На Грэмми с GOJIRA

5 фев 2017 : 		 Рассказ о французском туре GOJIRA

15 ноя 2016 : 		 GOJIRA в программе "Rock Show"

20 сен 2016 : 		 Новое видео GOJIRA

8 июл 2016 : 		 Новое видео GOJIRA

30 июн 2016 : 		 Успехи в чартах GOJIRA

22 июн 2016 : 		 Барабанщик GOJIRA о новом альбоме: «Мы хотели изменить динамику»

17 июн 2016 : 		 Новый альбом GOJIRA доступен для прослушивания

17 июн 2016 : 		 GOJIRA в ‘Le Petit Journal’

15 июн 2016 : 		 Фронтмен GOJIRA объяснил, что такое магма

13 июн 2016 : 		 Новая песня GOJIRA
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GOJIRA работают над новым материалом



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Барабанщик GOJIRA Mario Duplantier подтвердил в разговоре с KBear 101, что группа работает над новым материалом:

«Всё идёт хорошо. Я не могу вдаваться в детали, потому мы должны быть на одной волне с коллегами, решить о том, когда и что будет выпущено, и всё такое, но могу сказать, что да — всё верно: мы работаем над новым материалом. Работа в процессе, мы очень, очень-очень, очень-очень-очень довольны и гордимся тем, что делаем. И нам не терпится дождаться момента, когда мы сможем рассказать гораздо больше!»



GOJIRA Drummer Says Work On New Album Is



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