сегодня



Новый вокалист METAL CHURCH: «Онлайн-хейтеры? Да идут они к горе!»



Новый вокалист METAL CHURCH Marc Lopes (ROSS THE BOSS, LET US PREY) в недавней беседе ответил на вопрос, как он относится к волне критики, полученной на новом месте работы:



«Являясь участником ROSS THE BOSS [группы, которую возглавляет бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman], я столкнулся с таким количеством глупостей от фанатов, от фанатов MANOWAR... Вначале это беспокоило меня, много лет назад. Теперь мне наплевать, мне всё равно. Потому что знаете что? Если ты, бл$$ь, начнёшь беспокоиться о том, что думают другие люди, ты никогда ничего не добьёшься. И я смотрю на это так: если тебе нравится — отлично. Если нет, то иди, бл$$ь, в другое место. Мне на самом деле нас*ать. Я знаю, что выложусь на 100 процентов, чтобы добиться как можно лучшего звучания. А если вам это не нравится, зачем мне сидеть здесь и пытаться вам угодить? Мне, бл$$ь, всё равно. Я к тому, что если все это ненавидят, то, наверное, мне не стоит выступать. Но я искренне уважаю сообщество METAL CHURCH — они были великолепны; им понравился наш новый материал.



Я должен быть честным — предвкушение безумное, и это делает меня более... Я определённо нервничаю. Но в то же время я, так сказать, понимаю, что мне нужно выходить и делать своё дело. И причина, по которой меня выбрали отвечать за эту новую эру группы, заключается в том, что я привношу в неё свой собственный дух. Буду ли я звучать как Дэвид Уэйн? Возможно, в некоторых аспектах. Буду ли я звучать как Майк Хоу? Возможно, в некоторых аспектах. Буду ли я похож на Marc'a Lopes'a? Абсолютно, бл$$ь, точно. И это действительно то, к чему всё и сводится.



Если это моя эпоха группы, то я должен делать то, что у меня получается лучше всего. Попытки имитировать что-либо не приведут ни к чему хорошему. И самое смешное, что Ronny Munroe потрясающий — он отличный вокалист — и он больше похож на Дэвида Уэйна, чем я.



Я должен быть честным: сначала я думал: "Чёрт, чувак. Как я это собираюсь сделать?" Потом я решил: "Подожди-ка. Ты уже подходишь к этому неправильно". Курдт всегда говорил: "Ты уже подходишь к этому неправильно".



Этим парням нельзя подражать, потому что они такие, какие они есть... И у Ronny тоже есть свой стиль, и то, что он делал, было здорово. Просто это была сложная для коллектива эпоха, я так думаю, в общей её части...



Я уже знаю, что обязательно найдутся хейтеры. И мне всё равно. И этим людям я хочу сказать: если вы хотите тратить своё время на такое дерьмо, тогда вперёд. В жизни есть гораздо более интересные занятия, чем тратить время на то, чтобы говорить: "Я ненавижу это". Это просто смешно.



Есть довольна забавная тема — я большой фанат IRON MAIDEN, и мне никогда не нравилась эра Blaze'a Bayley. И мы всегда прикалывались над этим. Я говорил, что я большой фанат MAIDEN. Неужели я должен тратить своё время на то, чтобы говорить: "Боже мой. Я ненавижу это. И я ненавижу это". Но зачем мне это делать? Я его не слушаю". [Смеётся]. Не всем понравится всё, что ты делаешь. Всё так!»







+0 -0



( 3 ) просмотров: 397