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Metal Church

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METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»



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Marc Lopes в интервью подкасту "Talk Louder" ответил на вопрос, какие у группы планы на будущее:

«Восьмого числа у нас выступления в Santa Ana — это подготовка к выступлениям в Австралии. А потом в январе и феврале мы отдыхаем и с марта начинаем плотно гастролировать в течении оставшегося времени года.

Что касается новой пластинки, то мы много обсуждали этот вопрос и у меня уже полно идей. Может быть, мы все таки что-то выпустим до мартовских выступлений чисто ради удовольствия и мы уже кое-что прикольное придумали в автобусе пару недель назад. Я был такой: "Чуваак!" и Kurdt мне: "Чууувааак". Я ему: "А давай это жахнем!" [смеется] Так что может будет одна прикольная тема. Я бы сказал, что должна быть. Это сделать слишком просто и это слишком весело и прикольно, чтобы этого не сделать!»




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