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Metal Church

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5 авг 2021 : 		 METAL CHURCH извиняются за заявление

4 авг 2021 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH — о смерти вокалиста METAL CHURCH

30 июл 2021 : 		 Вокалист METAL CHURCH повесился

28 июл 2021 : 		 CHRIS CAFFERY почтил память вокалиста METAL CHURCH

28 июл 2021 : 		 Алкоголь и наркотики не причина смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Умер вокалист METAL CHURCH

29 сен 2020 : 		 Гитарист METAL CHURCH собирается выпускать сольный альбом

27 июл 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет на виниле

29 апр 2020 : 		 METAL CHURCH начнут работу летом

17 апр 2020 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Переживаю я за группы»

2 апр 2020 : 		 Новая версия композиции METAL CHURCH

18 мар 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

28 фев 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

23 фев 2020 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

2 янв 2019 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Это не про нас!»

28 ноя 2018 : 		 Вокалист METAL CHURCH о встрече с Rob'ом Halford'ом

22 ноя 2018 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Мне нравится современный музыкальный бизнес!»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

28 окт 2018 : 		 Новая песня METAL CHURCH

13 окт 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

5 окт 2018 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре

10 май 2018 : 		 Кавер-версия NAZARETH от METAL CHURCH

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

13 фев 2018 : 		 Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку
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METAL CHURCH извиняются за заявление



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METAL CHURCH внесли изменения в ранее сделанное заявление относительно смерти Майка Хоу.

Хоу был найден мёртвым в своём доме в Эврике, штат Калифорния, в понедельник, 26 июля. По данным TMZ, официальной причиной смерти Хоу стала асфиксия в результате повешения. Представитель департамента шерифа округа Гумбольдт сообщил сайту, что власти считают это самоубийством.

Члены METAL CHURCH, оставшиеся в живых, опубликовали в социальных сетях заявление, в котором они возложили вину за смерть Хоу на то, что он «стал жертвой неудачной системы здравоохранения и впоследствии был отравлен ядом Большой Фармы» — это термин, который в совокупности относится к мировой фармацевтической промышленности. Короче говоря, по сути он стал жертвой настоящего «фальшивого целителя».

Заявление METAL CHURCH было быстро встречено критикой со стороны некоторых поклонников группы, которые посчитали, что известная металлическая группа использует смерть Хоу как платформу для выражения своих политических взглядов. В результате METAL CHUCH удалили своё первоначальное сообщение из социальных сетей и заменили его отредактированной версией, которая приводится ниже.

«Что касается нашего недавно удалённого сообщения о том, что смерть Майка была самоубийством, мы хотели развеять любые неправильные представления, которые могли возникнуть из-за некоторых сообщений СМИ. В наших честных попытках сделать это, был создан нарратив, который вышел за рамки наших самых чистых намерений. Мы никоим образом, ни в какой форме или виде не имели в виду ничего, связанного с прививками, COVID или политикой. Мы говорили о том, что нашему брату было больно, и пока он искал медицинскую помощь, лечение, которое он использовал, не защитило его. В противном случае он был бы с нами и сегодня.

Если вы были знакомы с Майком Хоу, то знали, что он был поистине хорошим человеком, который любил своих друзей, свою семью и своих многочисленных поклонников по всему миру. Он всегда делал всё возможное, чтобы кому-то было хорошо, и всегда отдавал свою последнюю рубаху, если в ней нуждались. Мы просим вас запомнить Майка таким, каким он был, а также за ту потрясающую металлическую музыку, которую он создал.

Это чрезвычайно тяжёлое время для всех, кто знал Майка лично, и для тех, кто знал его благодаря музыке. Мы всё всё ещё переживаем потерю нашего брата. Мы приносим извинения за то, что первоначальное заявление было неправильно истолковано или создало неверный посыл для обсуждения. Мы просим вас прекратить нападки друг на друга в связи с кончиной Майка и METAL CHURCH. Мы просим вас взять эту энергию и использовать её для сохранения памяти о Майке, делясь музыкой, которую он создал, пока был с нами. Мы хотим, чтобы музыка METAL CHURCH объединяла людей, как это было на протяжении многих лет, и не вызывала разногласий.

С Богом, Майк Хоу, МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ!!!»

METAL CHURCH Apologizes For Original Statement Regarding MIKE HOWE



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Гепард


5 авг 2021, 13:47		Вся суть современного запада. Даже о смерти друга скорбеть можно только по методичке, иначе - давление и угрозы со всех сторон. Земля подлецов.

graillyc


5 авг 2021, 13:53		А что, у нас как-то по-другому?

Вообще, по оригиналу это больше тянет не на извинение, а на сожаление и пояснение сказанного, кмк

Kiskenbassker


5 авг 2021, 13:59		Чем болел-то?
Если было настолько больно, что даже решил покончить с собой - значит болезнь была очень серьёзной.

ElectricRetard


5 авг 2021, 15:30		Депрессия и есть серьезная болезнь так-то. Не факт что тут физическая боль замешана вообще.

Saxon9


5 авг 2021, 16:33		Темная история

gravitgroove


5 авг 2021, 17:51		Фанаты их - кpетины (те, что набpoсились за пеpвое сообщение) - всё что надо знать из новости.

Гепард


5 авг 2021, 17:54		graillyc да у нас так же. Погорячился я


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