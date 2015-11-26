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METAL CHURCH извиняются за заявление



METAL CHURCH внесли изменения в ранее сделанное заявление относительно смерти Майка Хоу.



Хоу был найден мёртвым в своём доме в Эврике, штат Калифорния, в понедельник, 26 июля. По данным TMZ, официальной причиной смерти Хоу стала асфиксия в результате повешения. Представитель департамента шерифа округа Гумбольдт сообщил сайту, что власти считают это самоубийством.



Члены METAL CHURCH, оставшиеся в живых, опубликовали в социальных сетях заявление, в котором они возложили вину за смерть Хоу на то, что он «стал жертвой неудачной системы здравоохранения и впоследствии был отравлен ядом Большой Фармы» — это термин, который в совокупности относится к мировой фармацевтической промышленности. Короче говоря, по сути он стал жертвой настоящего «фальшивого целителя».



Заявление METAL CHURCH было быстро встречено критикой со стороны некоторых поклонников группы, которые посчитали, что известная металлическая группа использует смерть Хоу как платформу для выражения своих политических взглядов. В результате METAL CHUCH удалили своё первоначальное сообщение из социальных сетей и заменили его отредактированной версией, которая приводится ниже.



«Что касается нашего недавно удалённого сообщения о том, что смерть Майка была самоубийством, мы хотели развеять любые неправильные представления, которые могли возникнуть из-за некоторых сообщений СМИ. В наших честных попытках сделать это, был создан нарратив, который вышел за рамки наших самых чистых намерений. Мы никоим образом, ни в какой форме или виде не имели в виду ничего, связанного с прививками, COVID или политикой. Мы говорили о том, что нашему брату было больно, и пока он искал медицинскую помощь, лечение, которое он использовал, не защитило его. В противном случае он был бы с нами и сегодня.



Если вы были знакомы с Майком Хоу, то знали, что он был поистине хорошим человеком, который любил своих друзей, свою семью и своих многочисленных поклонников по всему миру. Он всегда делал всё возможное, чтобы кому-то было хорошо, и всегда отдавал свою последнюю рубаху, если в ней нуждались. Мы просим вас запомнить Майка таким, каким он был, а также за ту потрясающую металлическую музыку, которую он создал.



Это чрезвычайно тяжёлое время для всех, кто знал Майка лично, и для тех, кто знал его благодаря музыке. Мы всё всё ещё переживаем потерю нашего брата. Мы приносим извинения за то, что первоначальное заявление было неправильно истолковано или создало неверный посыл для обсуждения. Мы просим вас прекратить нападки друг на друга в связи с кончиной Майка и METAL CHURCH. Мы просим вас взять эту энергию и использовать её для сохранения памяти о Майке, делясь музыкой, которую он создал, пока был с нами. Мы хотим, чтобы музыка METAL CHURCH объединяла людей, как это было на протяжении многих лет, и не вызывала разногласий.



С Богом, Майк Хоу, МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ!!!»







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