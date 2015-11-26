CHRIS CAFFERY почтил память вокалиста METAL CHURCH
CHRIS CAFFERY почтил память вокалиста METAL CHURCH:
«Совершенно нет слов.
В 2016 году мне выпала возможность играть на гитаре в туре с Metal Church. Это был их тур с возвращением легендарного Майка Хоу на вокал.
Для меня было честью не только играть с этой группой. Для меня было истинным удовольствием гастролировать с Майком и слушать его вокал каждый вечер. В 2019 году у меня снова была возможность разделить с ним сцену в туре, играя с Doro. В этом туре у меня была возможность просто наблюдать за его выступлениями, поскольку я играл на гитаре с Doro. Но я провел много времени, общаясь с Майком и бродя по ряду мест, где мы были вместе.
Я благодарен тебе за все твои добрые слова и дружбу во время нашего совместного пребывания в дороге.
RIP Майк Хоу.
Группа легенд Небес только что получила еще одного потрясающего певца».
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