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Metal Church

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CHRIS CAFFERY почтил память вокалиста METAL CHURCH



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CHRIS CAFFERY почтил память вокалиста METAL CHURCH:

«Совершенно нет слов.

В 2016 году мне выпала возможность играть на гитаре в туре с Metal Church. Это был их тур с возвращением легендарного Майка Хоу на вокал.

Для меня было честью не только играть с этой группой. Для меня было истинным удовольствием гастролировать с Майком и слушать его вокал каждый вечер. В 2019 году у меня снова была возможность разделить с ним сцену в туре, играя с Doro. В этом туре у меня была возможность просто наблюдать за его выступлениями, поскольку я играл на гитаре с Doro. Но я провел много времени, общаясь с Майком и бродя по ряду мест, где мы были вместе.

Я благодарен тебе за все твои добрые слова и дружбу во время нашего совместного пребывания в дороге.

RIP Майк Хоу.

Группа легенд Небес только что получила еще одного потрясающего певца».

CHRIS CAFFERY Pays Tribute To METAL CHURCH Vocalist MIKE HOWE - "It Was A Complete Pleasure To Tour With Mike And Listen To Him Sing Every Night"



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