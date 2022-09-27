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METAL CHURCH нашли нового вокалиста



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Гитарист METAL CHURCH Kurdt Vanderhoof подтвердил Metal-Rules, что группа нашла замену вокалисту Майку Хоу. Он был найден без признаков жизни в своём доме в Эврике, Калифорния, в июле 2021 года. Ему было 55 лет.

На вопрос Metal-Rules о том, как он воспринял смерть Хоу, Kurdt сказал:

«Честно говоря, я ещё не осознал этого. Я не могу никак этого сделать. Я не могу представить, каково это — чувствовать, что добровольный уход из жизни — твой единственный выход. Потому что он был мне как брат, и у меня не укладывается в голове, что ему было очень больно и что ему никто не смог помочь».

Kurdt также сообщил, что новый альбом METAL CHURCH выйдет в 2023 году:

«Я сочинил материал для нового альбома, и мы с Майком только начали этот процесс перед его смертью. Так что у меня было много материала на руках. Я хотел бы завершить работу над альбомом в память о нём. Я написал партию дополнительного материала, и он в более агрессивном ключе».

По словам Vanderhoof'a, он и его коллеги по группе METAL CHURCH пока держат в секрете личность своего нового вокалиста. Тем не менее, он сказал:

«Мы не выбирали клон Майка Хоу или клон Дэвида Уэйна. Мы решили подойти к будущему как к "новой" главе в карьере группы. Я думаю, фанатам это очень понравится».




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27 сен 2022
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smolet18-02-44
Два вокалиста - два трупа, как бы цинично это не звучало. Может стоит прекратить существование группы или под другим названием начать. ?

просмотров: 610

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