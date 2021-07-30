Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 178
*Новое видео RAGE 55
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 44
*Умер басист ZZ TOP 29
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
[= ||| все новости группы



*

Metal Church

*



30 июл 2021 : 		 Вокалист METAL CHURCH повесился

28 июл 2021 : 		 CHRIS CAFFERY почтил память вокалиста METAL CHURCH

28 июл 2021 : 		 Алкоголь и наркотики не причина смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Умер вокалист METAL CHURCH

29 сен 2020 : 		 Гитарист METAL CHURCH собирается выпускать сольный альбом

27 июл 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет на виниле

29 апр 2020 : 		 METAL CHURCH начнут работу летом

17 апр 2020 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Переживаю я за группы»

2 апр 2020 : 		 Новая версия композиции METAL CHURCH

18 мар 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

28 фев 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

23 фев 2020 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

2 янв 2019 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Это не про нас!»

28 ноя 2018 : 		 Вокалист METAL CHURCH о встрече с Rob'ом Halford'ом

22 ноя 2018 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Мне нравится современный музыкальный бизнес!»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

28 окт 2018 : 		 Новая песня METAL CHURCH

13 окт 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

5 окт 2018 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре

10 май 2018 : 		 Кавер-версия NAZARETH от METAL CHURCH

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

13 фев 2018 : 		 Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку

13 окт 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH проходит курс химии

2 окт 2017 : 		 Барабанщику METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. поставлен диагноз
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист METAL CHURCH повесился



*
zoom
*
* *
По данным TMZ, официальной причиной смерти вокалиста METAL CHURCH Майка Хоу стала асфиксия в результате повешения. Представитель департамента шерифа округа Гумбольдт сообщил сайту, что власти считают это самоубийством.

METAL CHURCH Singer MIKE HOWE



Like!+2Dislike!-5


КомментарииСкрыть/показать 12 )

Toney Moon


30 июл 2021, 16:46		Вот это поворот. Теперь ещё более непонятно, почему, зачем. Болел, или с головой проблемы были?

НELLECTOR


30 июл 2021, 16:47		Да уж, поворот...

metalslayer


30 июл 2021, 16:58		Ronny Munroe в альбоме A Light in the Dark мне нравится больше, а этого я и знать не знаю.

gravitgroove


30 июл 2021, 17:23		как pаpница из-за чего?

rassol


30 июл 2021, 17:29		Ну, повесился и повесился. Не он первый, не он последний.

Corpsegrinder04


30 июл 2021, 17:31		Ну главное повесился не как Билл, который придушил себя, мастурбируя в шкафу.

timekiller61


30 июл 2021, 17:31		Ну может синдром Дэвида Каррадайна... Может ещё чего-то..Мало их-повесившихся что-ли???

НELLECTOR


30 июл 2021, 17:39		Пиздец...
Жду, когда кто-нибудь из вас напишет хуйле не раньше...

karm1ke


30 июл 2021, 17:40		Да забей и не жди от них адеквата

graillyc


30 июл 2021, 17:41		Blya, вот это, конечно, совсем грустно уже

YNWA


30 июл 2021, 17:47		metalslayer, а ты послушай одни из лучших пластинок группы: "The Human Factor" и "Blessing in Disquise" и узнаешь.
А то, это как пёрнуть в лужу, типа: "Джон Буш в альбоме Sound of White Noise мне нравится больше, а этого Беладонну я и знать не знаю"))

Deze


30 июл 2021, 17:52		Он, кстати, дважды в неё пёрднул. Потому что чтобы сказать "нравится больше" нужно, собственно, сравнить, а как можно сравнить, не слышав одного из сравниваемых?

По-моему, кто-то жёстко заврался)))


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 2075

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом