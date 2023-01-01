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Metal Church

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Гитарист METAL CHURCH: «Новый альбом более агрессивный»



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Гитарист METAL CHURCH Kurdt Vanderhoof в недавней беседе рассказал о том, каким получился новый альбом "Congregation Of Annihilation", выходящий 26 мая на Rat Pak Records (Северная Америка) и Reaper Entertainment (Европа):

«Я сочинил весь этот альбом. Мы с Майком только начали писать и работать над новым диском, но потом его не стало... Так что в итоге все песни мои. После его ухода было несколько месяцев попыток решить, хочу ли я продолжать. Но потом, когда мы решили продолжать, процесс можно назвать поэтапным. Когда мы начали работать с Marc'ом, в его вокале и подаче было гораздо больше агрессивности, и это показалось мне неплохим вариантом. Мне не нужен был клон Майка. Если мы собирались продолжать, я хотел, чтобы это была другая глава — что-то немного иное. Просто новая фаза — новая старая фаза, можно сказать и так. И когда это начало происходить, когда всё наладилось с Marc'ом, я подумал: "Хорошо, это точно задаст траекторию, по которой мы будем двигаться". Так что большая часть песен, которые я написал с Майком, отошла на второй план, и часть альбома стала совершенно новым материалом, чтобы соответствовать нашему новому направлению».

На вопрос о том, добавляет ли Marc новое измерение в звучание METAL CHURCH, Kurdt ответил:

«Да, безусловно. Он определённо привносит в него что-то своё. Но он также очень чтит прошлое, наше звучание и суть METAL CHURCH в музыкальном плане».




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