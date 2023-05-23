23 май 2023



Умер бывший барабанщик METAL CHURCH



Бывший барабанщик METAL CHURCH Кирк Аррингтон скончался от неуточнённого заболевания в возрасте 61 года.



«Мы только что получили печальную новость: Кирк Аррингтон скончался сегодня утром из-за проблем со здоровьем. RIP, брат! Увидимся на другой стороне....#RIP #legend #gonetoosoon #MetalChurch #drummer»















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