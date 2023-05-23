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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 21
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Metal Church

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8 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH о смерти Майка

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24 мар 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

11 мар 2023 : 		 Тизер нового альбома METAL CHURCH

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27 янв 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH?

12 ноя 2022 : 		 Новый релиз от METAL CHURCH

27 сен 2022 : 		 METAL CHURCH нашли нового вокалиста

25 ноя 2021 : 		 Музыканты METAL CHURCH начали общение

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30 июл 2021 : 		 Вокалист METAL CHURCH повесился

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28 июл 2021 : 		 Алкоголь и наркотики не причина смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Умер вокалист METAL CHURCH

29 сен 2020 : 		 Гитарист METAL CHURCH собирается выпускать сольный альбом

27 июл 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет на виниле

29 апр 2020 : 		 METAL CHURCH начнут работу летом

17 апр 2020 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Переживаю я за группы»

2 апр 2020 : 		 Новая версия композиции METAL CHURCH

18 мар 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH
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|||| 23 май 2023

Умер бывший барабанщик METAL CHURCH



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Бывший барабанщик METAL CHURCH Кирк Аррингтон скончался от неуточнённого заболевания в возрасте 61 года.

«Мы только что получили печальную новость: Кирк Аррингтон скончался сегодня утром из-за проблем со здоровьем. RIP, брат! Увидимся на другой стороне....#RIP #legend #gonetoosoon #MetalChurch #drummer»








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23 май 2023
M
Mike Barlow
Светлая память.
Пулеметные были барабаны на старых альбомах Церкви, один из тех ударников, которые реально определяли звучание группы, а не просто имя в буклете.
24 май 2023
o
overgrin
Mike Barlow, поддерживаю

просмотров: 767

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