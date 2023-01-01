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METAL CHURCH планируют запись альбома



У вокалиста METAL CHURCH Marc'a Lopes'a спросили, запланированы ли какие-то гастроли у коллектива на будущий год:



«О Боже, уйма. Это будет с марта по октябрь, ноябрь следующего года; мы будем гастролировать весь год. А в конце года мы планируем записать следующий альбом. Это то, о чём мы уже говорили. У меня есть список названий, концепций и прочего. Мы уже опережаем события. Мы с Kurdt [Vanderhoof, гитара] придумываем всякие забавные штуки, которые, надеюсь, соберем к весеннему туру, чтобы ускорить процесс, если позволит время. Это будет очень круто. Я надеюсь, что так и будет, потому что будет здорово. Это однозначно крутая штука - определенно то, чем мы вас порадуем, будет весело!»







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