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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 38
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 27
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Metal Church

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3 дек 2023 : 		 METAL CHURCH планируют запись альбома

23 ноя 2023 : 		 Специальный винил от METAL CHURCH

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

4 сен 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июл 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

8 июн 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июн 2023 : 		 Первое шоу METAL CHURCH с новым вокалистом

23 май 2023 : 		 Умер бывший барабанщик METAL CHURCH

11 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Новый альбом более агрессивный»

8 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH о смерти Майка

1 май 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

12 апр 2023 : 		 Новый вокалист METAL CHURCH: «Онлайн-хейтеры? Да идут они к горе!»

24 мар 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

11 мар 2023 : 		 Тизер нового альбома METAL CHURCH

3 фев 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH!

27 янв 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH?

12 ноя 2022 : 		 Новый релиз от METAL CHURCH

27 сен 2022 : 		 METAL CHURCH нашли нового вокалиста

25 ноя 2021 : 		 Музыканты METAL CHURCH начали общение

5 авг 2021 : 		 METAL CHURCH извиняются за заявление

4 авг 2021 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH — о смерти вокалиста METAL CHURCH

30 июл 2021 : 		 Вокалист METAL CHURCH повесился

28 июл 2021 : 		 CHRIS CAFFERY почтил память вокалиста METAL CHURCH

28 июл 2021 : 		 Алкоголь и наркотики не причина смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти вокалиста METAL CHURCH
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METAL CHURCH планируют запись альбома



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У вокалиста METAL CHURCH Marc'a Lopes'a спросили, запланированы ли какие-то гастроли у коллектива на будущий год:

«О Боже, уйма. Это будет с марта по октябрь, ноябрь следующего года; мы будем гастролировать весь год. А в конце года мы планируем записать следующий альбом. Это то, о чём мы уже говорили. У меня есть список названий, концепций и прочего. Мы уже опережаем события. Мы с Kurdt [Vanderhoof, гитара] придумываем всякие забавные штуки, которые, надеюсь, соберем к весеннему туру, чтобы ускорить процесс, если позволит время. Это будет очень круто. Я надеюсь, что так и будет, потому что будет здорово. Это однозначно крутая штука - определенно то, чем мы вас порадуем, будет весело!»




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