10 дек 2023



Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах



Вокалист METAL CHURCH Marc Lopes в интервью "Scars And Guitars" обсудил свои политические взгляды:



«Я встречаюсь со многими людьми, и многое заметно. Вы можете начать разговор или затронуть тему, которая, возможно, определит другую точку зрения, не вникая в суть. Зачем тратить время, вникать в мелочи? И самое смешное, что на северо-востоке, особенно в Массачусетсе, где я живу, где мега-демократы и эпоха Кеннеди, вы услышите, что это не те демократы, с которыми они выросли. И они правы на все 100 процентов. Потому что те взгляды, которые были основой этой партии, так сказать, вероятно, сейчас уже больше соответствуют взглядам людей, которых можно назвать правыми, консерваторами или, как ещё они хотят называть себя, республиканцами, сейчас они, вероятно, больше соответствуют таким взглядам, о чём никто не мог раньше и представить, потому что эта партия настолько далеко ушла в противоположную сторону. Это дико.



И я считаю, что это печально, потому что обе партии — полный отстой, и с обеих сторон много мусора. Никто не лучше другого, как бы вы ни хотели кидать друг в друга стрелы. Но моё твёрдое убеждение таково: я предпочту меньшее из двух зол [смеётся], потому что, по крайней мере, если у вас есть меньшее из двух зол, вам есть с чем работать.



Мы вступаем на территорию диктатуры, настоящего фашизма, социализма и прочей ерунды, которой здесь пытаются манипулировать. Я бы сказал прямо: "Чувак, ты идиот, если ты этого не видишь, потому что оно уже здесь. Оно прямо перед тобой, и если ты откажешься от этой мысли, всё будет кончено". Потому что если вы откажетесь от этой идеи, то единственный путь назад — это хвататься за оружие, за ножи, драться на кулаках, потому что только так вы сможете выбраться из этой ситуации. Но, к сожалению, люди слепы, всем удобно, и они не хотят с этим разбираться, потому что это требует усилий [смеётся] — или мы слишком заняты своей работой.



Это только моё восприятие того, что я вижу. А я путешествую по всему миру. Я побывал в 47 странах. Я видел многое. И всех объединяет то, что все хотят жить и быть счастливыми. Это общий знаменатель, где бы я ни находился — в Турции, Австрии, Новой Зеландии или ещё где. Все хотят одного и того же. Я не знаю, что в этом такого сложного».



Когда ведущий затронул тему «теоретиков заговора» в связи с политической ситуацией в мире, Lopes ответил:



«Знаете что? Вот что удивительно. Раньше я думал: "Ну это же так нелепо, этого не может быть". Но самое удивительное, что многие явления, которые назывались теориями заговора, в итоге оказались реальностью, и это само по себе дико. И, опять же, не все, потому что некоторые из них — это нечто из ряда вон выходящее. Но теоретиком заговора называют любого, кто ставит что-либо под сомнение. И здесь эта грань стирается. Если я задаю вопрос о чём-то, с чем они не согласны, ты автоматически становишься конспирологом. Это разговор из серии: "Ребята, вы сторонники теории заговора. Вы сумасшедшие. Вы не знаете, о чём говорите". "Нет. Ладно, хорошо, чувак".



Теперь я смотрю на происходящее так, как будто всё 50 на 50, потому что не поймёшь, что реально, а что нет — даже визуально. Эффекты просто сумасшедшие — дипфейки и голоса от ИИ. Я к тому, что кто, б%%%ь, знает, насколько всё это реально? Чёрт, а наш разговор настоящий? Я не знаю. [Смеётся]».



Позже ведущий заявил, что «главным источником вдохновения левых партий в наши дни» является «социализм», и посетовал на то, что мы дошли до такой жизни, «учитывая, что мы прошли через ужасный ХХ век, и сотни миллионов людей погибли под гнётом социализма и коммунизма». Lopes, похоже, согласился с ним:



«В этом-то и весь прикол. Кажется, что ни одно социалистическое или коммунистическое общество никогда не процветало. Ни одно. Никогда. Так не бывает. Это не работает. Сколько ещё раз вы будете совершать одну и ту же ошибку? Понимаете, о чём я? Не знаю. Вот почему, когда в Аргентине побеждает этот сумасшедший [он имеет в виду правого популиста Хавьера Милея, который с большим успехом занял пост президента Аргентины, выступая с социально-консервативными вопросами культурной войны и прорывными предложениями по переустройству аргентинского общества], люди говорят: "Да, этот парень сошёл с ума". Я тоже так думаю, но, может быть, именно такой человек и нужен в этом безумном мире — тот, кто просто не в своём уме. [Смеётся]. Как у нас тут — все думают, что "человек-Т" [видимо, он имеет в виду бывшего президента США Дональда Трампа], — это чёртов фашистский нацист или что-то в этом роде. Но, на мой взгляд, он нелеп просто потому, что мы имеем дело с нелепыми событиями в стране. Независимо от того, разделяете вы его точку зрения или нет, это, безусловно, интересный поворот. И как там говорится? Чтобы победить монстра, нужно самому стать монстром. Понимаете, о чём я? Другого пути нет.



Я взял за основу некоторые принципы боевых тренировок... Некоторые из моих боевых тренировок всегда заключались в том, что ты учишься не вступать в конфронтацию. Но есть и другая сторона: если у вас есть враг, который не испытывает страха, если у него нет моральных принципов, нет сопереживания, то единственный способ победить его — это стать таким, если не хуже, в данный момент. И это правда, потому что это единственный способ победить такого врага. И я использую это как символический способ взглянуть на проблемы, с которыми мы имеем дело. Если есть парень, который готов взорвать себя, и он думает, что его ждёт миллиард девственниц, то такого врага трудно победить. Чтобы победить такого врага, нужно быть готовым сделать ему в десять раз хуже».







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