Новая песня METAL CHURCH



Making Monsters, новая песня группы METAL CHURCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Congregation Of Annihilation", выход которого запланирован на 26 мая на Rat Pak Records (America) и Reaper Entertainment (Europe):



01. Another Judgement Day

02. Congregation Of Annihilation

03. Pick A God And Prey

04. Children Of The Lie

05. Me The Nothing

06. Making Monsters

07. Say A Prayer With 7 Bullets

08. These Violent Thrills

09. All That We Destroy

10. My Favorite Sin (bonus track)

11. Salvation (bonus track)







