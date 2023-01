сегодня



Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH?



По слухам, METAL CHURCH взяли в состав вокалиста ROSS THE BOSS и LET US PREY Marc'a Lopes'a — они пошли после публикации группой фрагмента новой музыки.



«Никто и подумать не мог, что мы будем двигаться дальше без нашего любимого Майка Хоу, но мы знаем, что он хотел бы, чтобы мы продолжали работать. Итак, новая музыка METAL CHURCH уже на подходе. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам в новой главе нашей жизни».











