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Metal Church

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22 июн 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет на виниле

29 апр 2020 : 		 METAL CHURCH начнут работу летом

17 апр 2020 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Переживаю я за группы»

2 апр 2020 : 		 Новая версия композиции METAL CHURCH

18 мар 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

28 фев 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

23 фев 2020 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

2 янв 2019 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Это не про нас!»

28 ноя 2018 : 		 Вокалист METAL CHURCH о встрече с Rob'ом Halford'ом

22 ноя 2018 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Мне нравится современный музыкальный бизнес!»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

28 окт 2018 : 		 Новая песня METAL CHURCH

13 окт 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

5 окт 2018 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре

10 май 2018 : 		 Кавер-версия NAZARETH от METAL CHURCH

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

13 фев 2018 : 		 Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку

13 окт 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH проходит курс химии

2 окт 2017 : 		 Барабанщику METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. поставлен диагноз

27 сен 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. болен таинственной болезнью

18 июл 2017 : 		 METAL CHURCH нашли ударника

31 май 2017 : 		 Новое видео METAL CHURCH

21 апр 2017 : 		 В состав METAL CHURCH вошёл бывший барабанщик W.A.S.P.

22 мар 2017 : 		 Из METAL CHURCH ушел барабанщик

7 мар 2017 : 		 Новое видео METAL CHURCH

4 мар 2017 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет весной
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Концертный релиз METAL CHURCH выйдет на виниле



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Nuclear Blast выпустил ограниченной серии на цветных винилах концертную запись METAL CHURCH Classic Live — заказ доступен на сайте лейбла.

METAL CHURCH - Classic Live Album Available On Strictly Limited Edition Mint Green, Crystal Clear, Transparent Red Vinyl



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