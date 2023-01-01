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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 37
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
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Metal Church

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11 мар 2023 : 		 Тизер нового альбома METAL CHURCH

3 фев 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH!

27 янв 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH?

12 ноя 2022 : 		 Новый релиз от METAL CHURCH

27 сен 2022 : 		 METAL CHURCH нашли нового вокалиста

25 ноя 2021 : 		 Музыканты METAL CHURCH начали общение

5 авг 2021 : 		 METAL CHURCH извиняются за заявление

4 авг 2021 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH — о смерти вокалиста METAL CHURCH

30 июл 2021 : 		 Вокалист METAL CHURCH повесился

28 июл 2021 : 		 CHRIS CAFFERY почтил память вокалиста METAL CHURCH

28 июл 2021 : 		 Алкоголь и наркотики не причина смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Умер вокалист METAL CHURCH

29 сен 2020 : 		 Гитарист METAL CHURCH собирается выпускать сольный альбом

27 июл 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет на виниле

29 апр 2020 : 		 METAL CHURCH начнут работу летом

17 апр 2020 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Переживаю я за группы»

2 апр 2020 : 		 Новая версия композиции METAL CHURCH

18 мар 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

28 фев 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

23 фев 2020 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

2 янв 2019 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Это не про нас!»

28 ноя 2018 : 		 Вокалист METAL CHURCH о встрече с Rob'ом Halford'ом

22 ноя 2018 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Мне нравится современный музыкальный бизнес!»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH
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Тизер нового альбома METAL CHURCH



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METAL CHURCH опубликовали тизер к новому альбому, который записан с Marc'ом Lopes'ом.




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