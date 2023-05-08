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Гитарист METAL CHURCH о смерти Майка



Гитарист METAL CHURCH Kurdt Vanderhoof в интервью Metal Mal ответил на вопрос, замечал ли он какие-то признаки депрессии у Майка Хоу:



«Это довольно сложный момент, потому что он переживал тяжелые времена. Он пережил развод, прошел через некоторые события, которые, я знаю, очень, очень сильно ударили по нему. Поэтому он боролся с последствиями этого; распад семьи и тому подобные события были для него очень тяжелыми. Но мы оставили его в покое, чтобы он справился с этим; мы не оказывали на него никакого давления, чтобы он занимался делами группы. Потому что я переезжал, и у нас уже все было готово. Так что мы просто оставили его в покое. [Я поддерживал с ним контакт, просто [чтобы сказать] "Привет, как дела?" время от времени, просто чтобы проверить. И когда я поговорил с ним и пришло время начать писать новый альбом, у него все было хорошо. Он выкарабкивался, чувствовал себя хорошо, шел на поправку, получал помощь и тому подобное. И он выходил из этого состояния. И я сказал: "Эй, давай начнем работать над новой пластинкой". Он подумал, что это отличная идея".



Он просто переживал не лучшие времена, как и все мы. Я знал, что у него были небольшие трудности, но... Я не хочу говорить слишком лично о том, что с ним происходило, но он выходил из этого состояния. Мы поговорили, у нас была парочка отличных бесед. Майк возвращался. Он был готов записать новую пластинку. И я начал сочинять. А потом, внезапно... Я принес ему материал. Мы поговорили. Он послушал ее, перезвонил мне [и сказал]: "О, мне это нравится. И мне это нравится. Давай что-нибудь с этим сделаем". Бла-бла-бла. Обычный процесс. И примерно через неделю после этого мне поступил звонок...»







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