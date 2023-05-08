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*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
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Metal Church

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Гитарист METAL CHURCH о смерти Майка



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Гитарист METAL CHURCH Kurdt Vanderhoof в интервью Metal Mal ответил на вопрос, замечал ли он какие-то признаки депрессии у Майка Хоу:

«Это довольно сложный момент, потому что он переживал тяжелые времена. Он пережил развод, прошел через некоторые события, которые, я знаю, очень, очень сильно ударили по нему. Поэтому он боролся с последствиями этого; распад семьи и тому подобные события были для него очень тяжелыми. Но мы оставили его в покое, чтобы он справился с этим; мы не оказывали на него никакого давления, чтобы он занимался делами группы. Потому что я переезжал, и у нас уже все было готово. Так что мы просто оставили его в покое. [Я поддерживал с ним контакт, просто [чтобы сказать] "Привет, как дела?" время от времени, просто чтобы проверить. И когда я поговорил с ним и пришло время начать писать новый альбом, у него все было хорошо. Он выкарабкивался, чувствовал себя хорошо, шел на поправку, получал помощь и тому подобное. И он выходил из этого состояния. И я сказал: "Эй, давай начнем работать над новой пластинкой". Он подумал, что это отличная идея".

Он просто переживал не лучшие времена, как и все мы. Я знал, что у него были небольшие трудности, но... Я не хочу говорить слишком лично о том, что с ним происходило, но он выходил из этого состояния. Мы поговорили, у нас была парочка отличных бесед. Майк возвращался. Он был готов записать новую пластинку. И я начал сочинять. А потом, внезапно... Я принес ему материал. Мы поговорили. Он послушал ее, перезвонил мне [и сказал]: "О, мне это нравится. И мне это нравится. Давай что-нибудь с этим сделаем". Бла-бла-бла. Обычный процесс. И примерно через неделю после этого мне поступил звонок...»




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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8 май 2023
M
Mike Barlow
У меня в юности один приятель в окошко вышел. За три дня до того пересекались, что-то хохмил и планировал много разного, от приглашения скрипача в группу, до ремонта комнаты для новорожденной дочери .
Я это к тому, что проблемы с головой штука коварная и непредсказуемая и друзья-коллеги-близкие почти всегда потом в шоке "как же мы не догадывались".
Like!2
8 май 2023
A
Aiming High
Mike Barlow, а алкоголем или наркотой твой приятель баловался?
8 май 2023
M
Mike Barlow
Aiming High, пил "как все", в смысле как все студенты. Запойным алкоголиком не был, но этого обычно к 21 году ещё никто не успевает. На момент самоубийства был трезв. Жена его говорила, что он как-то уж очень сентиментально общался с младенцем-дочерью. А потом закрылся в одной из комнат и в окошко.
8 май 2023
A
Aiming High
Mike Barlow, ну,я много случаев знаю,когда уже в 20 лет кодируют....Но если он даже никакой травкой не баловался,то конечно странно.
8 май 2023
o
olly71
Mike Barlow, тоже был друг . Уволили с работы пришёл домой . Жена в истерику типо что ты у меня не путёвый ни какого толку от тебя не то что мужья у подруг. Он слушалмолча потом встал и пошёл в ванную комнату. Она заходит через 20 минут а он висит на трубе. 27 лет человеку было а дочка в 2 года осталась без отца.
8 май 2023
Вашингтон Ирвинг
olly71, жесть
Напомнило историю соседей - мать сказала сыну "не сдашь сессию, можешь не приходить домой". Ну вот он и не пришел живым больше.

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