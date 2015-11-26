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Бывший вокалист METAL CHURCH — о смерти вокалиста METAL CHURCH



Бывший вокалист METAL CHURCH Ronny Munroe в недавнем интервью коснулся темы смерти Майка Хоу:



«Какая трагедия. Небольшая предыстория: я встречался с Майком и тусовался с ним один раз. Кажется, это было в 2006 году. Он приехал в Рино, мы разделили сцену и вместе исполнили "Date With Poverty". После концерта мы все пошли в клуб, выпили немного, просто сидели и болтали. И он был просто душка. Я никогда не слышал, чтобы кто-то сказал о нём что-то плохое.



Какая трагическая потеря. Но никогда не знаешь, что происходит с людьми. Мне очень жаль — я знаю, что у него есть несколько сыновей и жена, — у него есть семья -— и это очень тяжело. Так что я желаю семье всего наилучшего и посылаю свои соболезнования всем родным, друзьям и поклонникам Майка».



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