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Metal Church

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4 авг 2021 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH — о смерти вокалиста METAL CHURCH

30 июл 2021 : 		 Вокалист METAL CHURCH повесился

28 июл 2021 : 		 CHRIS CAFFERY почтил память вокалиста METAL CHURCH

28 июл 2021 : 		 Алкоголь и наркотики не причина смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Умер вокалист METAL CHURCH

29 сен 2020 : 		 Гитарист METAL CHURCH собирается выпускать сольный альбом

27 июл 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет на виниле

29 апр 2020 : 		 METAL CHURCH начнут работу летом

17 апр 2020 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Переживаю я за группы»

2 апр 2020 : 		 Новая версия композиции METAL CHURCH

18 мар 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

28 фев 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

23 фев 2020 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

2 янв 2019 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Это не про нас!»

28 ноя 2018 : 		 Вокалист METAL CHURCH о встрече с Rob'ом Halford'ом

22 ноя 2018 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Мне нравится современный музыкальный бизнес!»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

28 окт 2018 : 		 Новая песня METAL CHURCH

13 окт 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

5 окт 2018 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре

10 май 2018 : 		 Кавер-версия NAZARETH от METAL CHURCH

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

13 фев 2018 : 		 Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку

13 окт 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH проходит курс химии
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Бывший вокалист METAL CHURCH — о смерти вокалиста METAL CHURCH



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Бывший вокалист METAL CHURCH Ronny Munroe в недавнем интервью коснулся темы смерти Майка Хоу:

«Какая трагедия. Небольшая предыстория: я встречался с Майком и тусовался с ним один раз. Кажется, это было в 2006 году. Он приехал в Рино, мы разделили сцену и вместе исполнили "Date With Poverty". После концерта мы все пошли в клуб, выпили немного, просто сидели и болтали. И он был просто душка. Я никогда не слышал, чтобы кто-то сказал о нём что-то плохое.

Какая трагическая потеря. Но никогда не знаешь, что происходит с людьми. Мне очень жаль — я знаю, что у него есть несколько сыновей и жена, — у него есть семья -— и это очень тяжело. Так что я желаю семье всего наилучшего и посылаю свои соболезнования всем родным, друзьям и поклонникам Майка».





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