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Metal Church

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29 сен 2020 : 		 Гитарист METAL CHURCH собирается выпускать сольный альбом

27 июл 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет на виниле

29 апр 2020 : 		 METAL CHURCH начнут работу летом

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28 окт 2018 : 		 Новая песня METAL CHURCH

13 окт 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

5 окт 2018 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре

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13 фев 2018 : 		 Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку

13 окт 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH проходит курс химии

2 окт 2017 : 		 Барабанщику METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. поставлен диагноз

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18 июл 2017 : 		 METAL CHURCH нашли ударника

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Умер вокалист METAL CHURCH



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Вокалист METAL CHURCH Mike Howe скончался в возрасте 55 лет. Причины смерти не сообщаются.

METAL CHURCH Singer MIKE HOWE Dead At 55





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

НELLECTOR


27 июл 2021, 16:01		Нихуя..
R.I.P.

Saxon9


27 июл 2021, 16:02		Майк и Дэвид теперь вместе на метал-небесах.
Вечная память им, чьи голоса звучат в наших сердцах.

olly71


27 июл 2021, 16:07		Пойду гляну двдишку 1991 года . Он там отжигал славно.

graillyc


27 июл 2021, 16:12		Очень неожиданно и печально 😔

Saxon9


27 июл 2021, 16:18		Только на той неделе смотрел Metal Church at Dynamo `91.
А `87 и `91 и так в плеере каждым летом.

YNWA


27 июл 2021, 16:49		"""""А `87 и `91 и так в плеере каждым летом."""""

А в 87-ом что у них выходило? Вроде в том году не было студийника.

Новость чрезвычайно печальная, конечно...

Saxon9


27 июл 2021, 17:12		89-й, Blessing in Disguise, конечно же. Опечатка.
Записан осенью 88. Выпущен в 89.

Kiskenbassker


27 июл 2021, 17:17		Блин...
Неужели снова хренов ковид?
Я думаю с Майком умрет и Metal Church.


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