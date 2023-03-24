Новая песня METAL CHURCH

"Pick A God And Prey", новая песня группы METAL CHURCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Congregation Of Annihilation", выход которого запланирован на 26 мая на Rat Pak Records (America) и Reaper Entertainment (Europe):
01. Another Judgement Day
02. Congregation Of Annihilation
03. Pick A God And Prey
04. Children Of The Lie
05. Me The Nothing
06. Making Monsters
07. Say A Prayer With 7 Bullets
08. These Violent Thrills
09. All That We Destroy
10. My Favorite Sin (bonus track)
11. Salvation (bonus track)
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Не везет конечно группе, причем без нормального вокалиста еще и музло резко в качестве падает почему-то.