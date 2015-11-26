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Metal Church

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Музыканты METAL CHURCH начали общение



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По словам барабанщика METAL CHURCH, группа вернулась к общению между членами:

«Вчера вечером я разговаривал с Kurdt'ом [Vanderhoof'ом, гитара]; у нас был просто потрясающий разговор. Вот так у нас обстоят дела — мы все снова разговариваем. Но мы были настолько разбиты, мужик... Все мы. Когда я разговаривал с Kurdt'ом несколько недель назад, он сказал: "Майк на Барбадосе". Мы пытались переварить потерю Майка, потому что он был намного больше, чем просто наш певец. Он был дядей Майком в моём доме, он был моим другом. Он успокаивал меня, когда я выходил из себя, а я успокаивал его, когда он выходил из себя. И он был таким удивительным человеком.

Так что мы все перевариваем это по-своему. Я только что потерял маму — у меня было несколько потерь — так что в этом плане я был знаком с реалиями, связанными со смертью и потерей. В нашей группе не все... Все относятся к этому по-разному. Для некоторых из наших участников Майк сейчас на Барбадосе в отпуске. Так что мы всё медленно перевариваем... Мы снова начали общаться несколько недель назад, и мы почти ни о чём не говорим, только шутим. У нас есть свои шутки, мы снова начинаем шутить и общаться. И будущее ещё наступит. Но сейчас это просто... Сейчас мы просто разговариваем в шутливой форме. Мы все такие: "Я люблю тебя, чувак. Я тоже тебя люблю". На этом мы вроде как остановились. Я знаю, что все хотят знать больше. Когда будет что-то ещё, вы об этом узнаете».

METAL CHURCH Members Are





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

graillyc


25 ноя 2021, 19:09		Про Барбадос, конечно, интересная штука.
Надеюсь, они как группа смогут остаться вместе и еще что-нибудь сделают


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