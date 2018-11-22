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Metal Church

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28 ноя 2018 : 		 Вокалист METAL CHURCH о встрече с Rob'ом Halford'ом

22 ноя 2018 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Мне нравится современный музыкальный бизнес!»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

28 окт 2018 : 		 Новая песня METAL CHURCH

13 окт 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

5 окт 2018 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре

10 май 2018 : 		 Кавер-версия NAZARETH от METAL CHURCH

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

13 фев 2018 : 		 Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку

13 окт 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH проходит курс химии

2 окт 2017 : 		 Барабанщику METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. поставлен диагноз

27 сен 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. болен таинственной болезнью

18 июл 2017 : 		 METAL CHURCH нашли ударника

31 май 2017 : 		 Новое видео METAL CHURCH

21 апр 2017 : 		 В состав METAL CHURCH вошёл бывший барабанщик W.A.S.P.

22 мар 2017 : 		 Из METAL CHURCH ушел барабанщик

7 мар 2017 : 		 Новое видео METAL CHURCH

4 мар 2017 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет весной

7 дек 2016 : 		 Новое видео METAL CHURCH

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления METAL CHURCH

18 июл 2016 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

9 июн 2016 : 		 METAL CHURCH сыграли с бывшим гитаристом

7 май 2016 : 		 Новая песня METAL CHURCH

28 апр 2016 : 		 Какая группа начала играть похожие на трэш риффы первой — METAL CHURCH или METALLICA?

22 апр 2016 : 		 Гитарист METAL CHURCH восстановился после операции

1 апр 2016 : 		 Гитарист METAL CHURCH рассказал о порочном методе работы рекорд-лейблов в 1980-е

1 апр 2016 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

19 мар 2016 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

15 мар 2016 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «NIRVANA? Да ну их на хрен!»

3 мар 2016 : 		 Гитарист SAVATAGE поедет в тур с METAL CHURCH

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Вокалист METAL CHURCH о встрече с Rob'ом Halford'ом



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Вокалист METAL CHURCH Mike Howe в интервью Myglobalmind признался, что встреча с вокалистом JUDAS PRIEST стала одной из самых ярких в его карьере:

«Я помню, как однажды он вышел из гримёрки, направляясь на сцену, и сказал мне, что он только что закончил слушать "The Human Factor", и что он взбодрил его для выхода на сцену. Мне только и осталось что ответить: "Вау!"

Моя любимая история, которую я люблю рассказывать о Rob'е, — это о том, как я вернулся в свой родной город Детройт, чтобы выступить на открытой площадке, и вся моя семья вышла посмотреть шоу. Моя мать, зная, что Rob оказал на меня большое влияние, спросила, может ли она встретиться с ним. Я сказал ей: "После концерта, на meet-and-greet, я познакомлю тебя с ним". После нашего сета я вернулся в тент, где у моей семьи был большой стол. Я увидел Rob'а и спросил, не сфотографируется ли он с моей мамой. Он сказал: "Позволь мне кое-что тебе сказать, Mike. Твоя мама такая же, как моя мама, и она уже приходила, и я сделал фото со мной". Я поблагодарил Rob'а, подошел к столу и увидел маму с опущенной головой, похожую на маленькую девочку, у которой рука застряла в банке с печеньем. Это было настолько потрясающе!»



METAL CHURCH



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