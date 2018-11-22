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Вокалист METAL CHURCH о встрече с Rob'ом Halford'ом



Вокалист METAL CHURCH Mike Howe в интервью Myglobalmind признался, что встреча с вокалистом JUDAS PRIEST стала одной из самых ярких в его карьере:



«Я помню, как однажды он вышел из гримёрки, направляясь на сцену, и сказал мне, что он только что закончил слушать "The Human Factor", и что он взбодрил его для выхода на сцену. Мне только и осталось что ответить: "Вау!"



Моя любимая история, которую я люблю рассказывать о Rob'е, — это о том, как я вернулся в свой родной город Детройт, чтобы выступить на открытой площадке, и вся моя семья вышла посмотреть шоу. Моя мать, зная, что Rob оказал на меня большое влияние, спросила, может ли она встретиться с ним. Я сказал ей: "После концерта, на meet-and-greet, я познакомлю тебя с ним". После нашего сета я вернулся в тент, где у моей семьи был большой стол. Я увидел Rob'а и спросил, не сфотографируется ли он с моей мамой. Он сказал: "Позволь мне кое-что тебе сказать, Mike. Твоя мама такая же, как моя мама, и она уже приходила, и я сделал фото со мной". Я поблагодарил Rob'а, подошел к столу и увидел маму с опущенной головой, похожую на маленькую девочку, у которой рука застряла в банке с печеньем. Это было настолько потрясающе!»











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