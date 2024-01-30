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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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Metal Church

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30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

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23 ноя 2023 : 		 Специальный винил от METAL CHURCH

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4 сен 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

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8 июн 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июн 2023 : 		 Первое шоу METAL CHURCH с новым вокалистом

23 май 2023 : 		 Умер бывший барабанщик METAL CHURCH

11 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Новый альбом более агрессивный»

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12 апр 2023 : 		 Новый вокалист METAL CHURCH: «Онлайн-хейтеры? Да идут они к горе!»

24 мар 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

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27 янв 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH?

12 ноя 2022 : 		 Новый релиз от METAL CHURCH

27 сен 2022 : 		 METAL CHURCH нашли нового вокалиста

25 ноя 2021 : 		 Музыканты METAL CHURCH начали общение

5 авг 2021 : 		 METAL CHURCH извиняются за заявление

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Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену



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Marc Lopes в недавнем интервью поговорил на тему отмены концертов группы в 2024 году:

«Мы провел весь тур с мая по декабрь, закончив его в Австралии. У него [Kurdt Vanderhoof] уже давно хронические проблемы со спиной. И я могу это понять, потому что у меня тоже. Немного не так, но все же. И он всегда боролся изо всех сил; я имею в виду, он никогда не делал того, что нужно было делать. И просто наступил момент, когда, если бы он не занялся этой проблемой, все закончилось бы тем, что он просто не смог бы играть. Так что вместо того, чтобы рисковать, лучше ему было пойти и разобраться с этим, а потом продолжить двигаться дальше».




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30 янв 2024
p
pal sanych
У автора проблема с предлогами?

просмотров: 491

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