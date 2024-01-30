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Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену



Marc Lopes в недавнем интервью поговорил на тему отмены концертов группы в 2024 году:



«Мы провел весь тур с мая по декабрь, закончив его в Австралии. У него [Kurdt Vanderhoof] уже давно хронические проблемы со спиной. И я могу это понять, потому что у меня тоже. Немного не так, но все же. И он всегда боролся изо всех сил; я имею в виду, он никогда не делал того, что нужно было делать. И просто наступил момент, когда, если бы он не занялся этой проблемой, все закончилось бы тем, что он просто не смог бы играть. Так что вместо того, чтобы рисковать, лучше ему было пойти и разобраться с этим, а потом продолжить двигаться дальше».







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