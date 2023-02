сегодня



Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH!



Слухи оказались верными — METAL CHURCH взяли в состав вокалиста ROSS THE BOSS и LET US PREY Marc'a Lopes'a. Это подтвердил гитарист группы, Kurdt Vanderhoof.















