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*PANTERA отменили и в Австрии 25
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 20
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Потери в NERVOSA 18
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Metal Church

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3 фев 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH!

27 янв 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH?

12 ноя 2022 : 		 Новый релиз от METAL CHURCH

27 сен 2022 : 		 METAL CHURCH нашли нового вокалиста

25 ноя 2021 : 		 Музыканты METAL CHURCH начали общение

5 авг 2021 : 		 METAL CHURCH извиняются за заявление

4 авг 2021 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH — о смерти вокалиста METAL CHURCH

30 июл 2021 : 		 Вокалист METAL CHURCH повесился

28 июл 2021 : 		 CHRIS CAFFERY почтил память вокалиста METAL CHURCH

28 июл 2021 : 		 Алкоголь и наркотики не причина смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Музыканты о смерти вокалиста METAL CHURCH

27 июл 2021 : 		 Умер вокалист METAL CHURCH

29 сен 2020 : 		 Гитарист METAL CHURCH собирается выпускать сольный альбом

27 июл 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет на виниле

29 апр 2020 : 		 METAL CHURCH начнут работу летом

17 апр 2020 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Переживаю я за группы»

2 апр 2020 : 		 Новая версия композиции METAL CHURCH

18 мар 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

28 фев 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

23 фев 2020 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

2 янв 2019 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Это не про нас!»

28 ноя 2018 : 		 Вокалист METAL CHURCH о встрече с Rob'ом Halford'ом

22 ноя 2018 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Мне нравится современный музыкальный бизнес!»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

28 окт 2018 : 		 Новая песня METAL CHURCH
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Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH!



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Слухи оказались верными — METAL CHURCH взяли в состав вокалиста ROSS THE BOSS и LET US PREY Marc'a Lopes'a. Это подтвердил гитарист группы, Kurdt Vanderhoof.








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