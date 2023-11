сегодня



Специальный винил от METAL CHURCH



METAL CHURCH опубликовали следующее сообщение:



«Многие из вас спрашивали о возможности приобрести этот альбом на обычном виниле, поскольку ранее он выходил только на picture disc. И вот ваш шанс! Это первое, последнее и единственное издание альбома The Best Of Mike Howe (2016-2021) на черно-белом виниле с дымкой. Выпущено всего 300 экземпляров, так что как только они закончатся, допечаток не будет!»







