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Metal Church

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METAL CHURCH отменили все концерты в 2024



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Лидер METAL CHURCH Kurdt Vanderhoof опубликовал следующее сообщение:

«Дорогие друзья! Как некоторые из вас, возможно, недавно заметили во время наших живых выступлений, я часто отхожу от сцены во время сета и продолжаю играть, сидя на стуле. Это связано с проблемой со спиной, которую мне нужно было решить уже некоторое время назад. Я все время откладывал это на потом, и в конце концов это доконало меня, так что я собираюсь позаботиться об этом, чтобы иметь возможность продолжать выступать вживую в будущем.

С учетом вышесказанного, как бы печально это не было, но мы отменяем все концерты в 2024 году. Я приношу извинения всем за доставленные неудобства, но мне нужно позаботиться о своем здоровье. По поводу возврата билетов обращайтесь в места покупки. Спасибо вам за поддержку и надеюсь, что в будущем мы обязательно встретимся!»

METAL CHURCH Cancel All 2024 Live Dates




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