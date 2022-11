сегодня



Новый релиз от METAL CHURCH



METAL CHURCH выпустят тиражом 300 копий памятный picture-диск "Metal Church - The Best Of Mike Howe (2016-2021)", который будет также снабжён медиатором и стикером. CD-издание будет доступно с 16 декабря, в него войдёт ранее не издававшийся бонус-трек “Never Grow Old”.







