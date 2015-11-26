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Вокалист METAL CHURCH : «Брать деньги с фанатов за встречи? Это не про нас!»



Matt Core недавно побеседовал с вокалистом METAL CHURCH Mike'ом Howe и спросил его, что он думает о платных мит-энд-гритах, и почему он и его коллеги делают это за дополнительные ноль центов:



«Да мы просто старой закалки, вот и всё. В прошлом это не было чем-то... Почему нужно ещё и платить, чтобы встретиться с группой? Группа выходит, жмёт всем руки и говорит "приветики". Я демонстрирую так свою благодарность, группа выражает свою благодарность нашим фэнам за то, что они сохранили нам жизнь спустя 30 лет — это самое малое, что мы можем сделать. Мы — группа в туре. Мы убиваем время большую часть дня просто за так. Наша работа — играть музыку, а что делать после концерта? У меня достаточно времени после шоу, прежде чем мы сядем в автобус и поедем в следующий город. Почему бы мне не пойти и не встретиться, чтобы поблагодарить всех фэнов? Я остаюсь там, пока они хотят меня видеть и общаться — да я просто счастливчик! Мне повезло с ними познакомиться. Я понимаю, что у других групп есть модель, по которой они берут за это плату, потому что из-за трудностей музыкального бизнеса сложно в настоящее время заработать денег. Они пытаются использовать много разных маркетинговых стратегий, чтобы выживать. Я не выступаю с осуждением любой группы, кто так делает, но для меня согласиться на подобное очень сложно».



























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