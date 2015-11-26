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Metal Church

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2 янв 2019 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Это не про нас!»

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18 ноя 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

28 окт 2018 : 		 Новая песня METAL CHURCH

13 окт 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

5 окт 2018 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре

10 май 2018 : 		 Кавер-версия NAZARETH от METAL CHURCH

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

13 фев 2018 : 		 Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку

13 окт 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH проходит курс химии

2 окт 2017 : 		 Барабанщику METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. поставлен диагноз

27 сен 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. болен таинственной болезнью

18 июл 2017 : 		 METAL CHURCH нашли ударника

31 май 2017 : 		 Новое видео METAL CHURCH

21 апр 2017 : 		 В состав METAL CHURCH вошёл бывший барабанщик W.A.S.P.

22 мар 2017 : 		 Из METAL CHURCH ушел барабанщик

7 мар 2017 : 		 Новое видео METAL CHURCH

4 мар 2017 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет весной

7 дек 2016 : 		 Новое видео METAL CHURCH

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления METAL CHURCH

18 июл 2016 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

9 июн 2016 : 		 METAL CHURCH сыграли с бывшим гитаристом

7 май 2016 : 		 Новая песня METAL CHURCH

28 апр 2016 : 		 Какая группа начала играть похожие на трэш риффы первой — METAL CHURCH или METALLICA?

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Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Это не про нас!»



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Matt Core недавно побеседовал с вокалистом METAL CHURCH Mike'ом Howe и спросил его, что он думает о платных мит-энд-гритах, и почему он и его коллеги делают это за дополнительные ноль центов:

«Да мы просто старой закалки, вот и всё. В прошлом это не было чем-то... Почему нужно ещё и платить, чтобы встретиться с группой? Группа выходит, жмёт всем руки и говорит "приветики". Я демонстрирую так свою благодарность, группа выражает свою благодарность нашим фэнам за то, что они сохранили нам жизнь спустя 30 лет — это самое малое, что мы можем сделать. Мы — группа в туре. Мы убиваем время большую часть дня просто за так. Наша работа — играть музыку, а что делать после концерта? У меня достаточно времени после шоу, прежде чем мы сядем в автобус и поедем в следующий город. Почему бы мне не пойти и не встретиться, чтобы поблагодарить всех фэнов? Я остаюсь там, пока они хотят меня видеть и общаться — да я просто счастливчик! Мне повезло с ними познакомиться. Я понимаю, что у других групп есть модель, по которой они берут за это плату, потому что из-за трудностей музыкального бизнеса сложно в настоящее время заработать денег. Они пытаются использовать много разных маркетинговых стратегий, чтобы выживать. Я не выступаю с осуждением любой группы, кто так делает, но для меня согласиться на подобное очень сложно».



MIKE HOWE Says METAL CHURCH Won










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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Crane76


2 янв 2019, 13:45		Да потому что никто не заплатит за встречу с metal church)


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