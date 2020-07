сегодня



Концертный релиз METAL CHURCH выйдет осенью



Шестнадцатого октября в Европе состоится выход концертного альбома METAL CHURCH "Classic Live", который будет доступен на CD и виниле:



"Beyond The Black"

"Date With Poverty"

"Gods Of A Second"

"In Mourning"

"Watch The Children"

"Start The Fire"

"No Friend Of Mine"

"Badlands"

"The Human Factor"



Основой для концерта стала запись, сделанная в рамках тура 2016 года.







