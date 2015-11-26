Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 221
*Новое видео BENEDICTION 126
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 37
*ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск 29
*ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...» 28
[= ||| все новости группы



*

Metal Church

*



29 сен 2020 : 		 Гитарист METAL CHURCH собирается выпускать сольный альбом

27 июл 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет осенью

22 июн 2020 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет на виниле

29 апр 2020 : 		 METAL CHURCH начнут работу летом

17 апр 2020 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Переживаю я за группы»

2 апр 2020 : 		 Новая версия композиции METAL CHURCH

18 мар 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

28 фев 2020 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

23 фев 2020 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

2 янв 2019 : 		 Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Это не про нас!»

28 ноя 2018 : 		 Вокалист METAL CHURCH о встрече с Rob'ом Halford'ом

22 ноя 2018 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Мне нравится современный музыкальный бизнес!»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

28 окт 2018 : 		 Новая песня METAL CHURCH

13 окт 2018 : 		 Новое видео METAL CHURCH

5 окт 2018 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре

10 май 2018 : 		 Кавер-версия NAZARETH от METAL CHURCH

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

13 фев 2018 : 		 Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку

13 окт 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH проходит курс химии

2 окт 2017 : 		 Барабанщику METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. поставлен диагноз

27 сен 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. болен таинственной болезнью

18 июл 2017 : 		 METAL CHURCH нашли ударника

31 май 2017 : 		 Новое видео METAL CHURCH

21 апр 2017 : 		 В состав METAL CHURCH вошёл бывший барабанщик W.A.S.P.

22 мар 2017 : 		 Из METAL CHURCH ушел барабанщик
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист METAL CHURCH собирается выпускать сольный альбом



*
zoom
*
* *
Гитарист METAL CHURCH Kurdt Vanderhoof в недавнем интервью рассказал о том, что в начале 2021 года выйдет его сольная работа "Brainchild", которая потребовала почти два года работы:

«Одним из лучших альбомов в мире была первая пластинка MONTROSE, так что для меня это было что-то из серии: "А мне не слабо?". Так что я сделал всё — ударные, вокал, да всё. Не потому что думал, что смогу, а потому что хотел так сделать — я хотел попробовать. И получилось нормально. Я могу это слушать, и у меня нет желания нажать на кнопку "eject" прямо и сразу. Музыкально всё хорошо, а вот что касается вокальной мелодики, это как раз то, что я давно хотел попробовать. Я годами говорил вокалистам, как это делать: "Это всё плоско, а вот тут схитрил, повторяй". Я делал это в рамках работы продюсера, и в какой-то момент подумал: "А почему бы не сделать то же самое и для себя?" А оказалось всё весело!»

METAL CHURCH





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )

hansi_hrb


29 сен 2020, 11:19		Учитывая какую хуету ты дядя сочиняешь для основной группы...

Kiskenbassker


29 сен 2020, 12:06		А как же новый альбом Metal Church? Желательно хотя бы на уровне 'XI'...

НELLECTOR


29 сен 2020, 12:24		Да нет там хуеты. Хорошая, ровная группа. Первые пластинки, так вообще прелесть.
А вот сольники Vanderhoof - это даже не хуета. Хуерга какая-то.

hansi_hrb


29 сен 2020, 13:51		Как по мне после баланса у них музыка настолько ровная, как мертвое море. Ни жизни ни движения.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 446

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом