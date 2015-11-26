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Гитарист METAL CHURCH собирается выпускать сольный альбом



Гитарист METAL CHURCH Kurdt Vanderhoof в недавнем интервью рассказал о том, что в начале 2021 года выйдет его сольная работа "Brainchild", которая потребовала почти два года работы:



«Одним из лучших альбомов в мире была первая пластинка MONTROSE, так что для меня это было что-то из серии: "А мне не слабо?". Так что я сделал всё — ударные, вокал, да всё. Не потому что думал, что смогу, а потому что хотел так сделать — я хотел попробовать. И получилось нормально. Я могу это слушать, и у меня нет желания нажать на кнопку "eject" прямо и сразу. Музыкально всё хорошо, а вот что касается вокальной мелодики, это как раз то, что я давно хотел попробовать. Я годами говорил вокалистам, как это делать: "Это всё плоско, а вот тут схитрил, повторяй". Я делал это в рамках работы продюсера, и в какой-то момент подумал: "А почему бы не сделать то же самое и для себя?" А оказалось всё весело!»













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