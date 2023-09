сегодня



Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»



В новом интервью для We Go To 11 гитарист и основатель METAL CHURCH Kurdt Vanderhoof рассказал о своём пренебрежительном отношении ко многим новым экстрим-металлическим группам, особенно к коллективам, работающим в стилистике более «мрачного металла»:



«Я ненавижу всё это. Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор... Я не люблю блэк-металл. Мне не нравится ничего из этого. Мне нравится то, что мне нравилось изначально. Новая волна британского хэви-металла — я её люблю. Я вообще не слушаю новые сатанинские темы».



Когда ведущий привёл в пример британских пионеров блэк-металла VENOM как группу, которая исполняла сатанинские тексты, но при этом была «почти мультяшной» в своей подаче, Kurdt ответил:



«Они были ужасны. Но они были забавными. Они заставляли вас смеяться. Ты слушаешь тексты и думаешь: "Дайте две". Это не моя тема, и никогда ей не была».







+8 -5



( 17 ) просмотров: 1978