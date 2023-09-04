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Metal Church

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Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»



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В новом интервью для We Go To 11 гитарист и основатель METAL CHURCH Kurdt Vanderhoof рассказал о своём пренебрежительном отношении ко многим новым экстрим-металлическим группам, особенно к коллективам, работающим в стилистике более «мрачного металла»:

«Я ненавижу всё это. Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор... Я не люблю блэк-металл. Мне не нравится ничего из этого. Мне нравится то, что мне нравилось изначально. Новая волна британского хэви-металла — я её люблю. Я вообще не слушаю новые сатанинские темы».

Когда ведущий привёл в пример британских пионеров блэк-металла VENOM как группу, которая исполняла сатанинские тексты, но при этом была «почти мультяшной» в своей подаче, Kurdt ответил:

«Они были ужасны. Но они были забавными. Они заставляли вас смеяться. Ты слушаешь тексты и думаешь: "Дайте две". Это не моя тема, и никогда ей не была».




Like!+8Dislike!-5


КомментарииСкрыть/показать 17 )

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4 сен 2023
YNWA
Ну, хоть один гетеросексуал в металле остался!
Like!5
4 сен 2023
A
Arvelos
YNWA, не пали контору) Инфа не слишком известная
4 сен 2023
N
NickAfon
веном заставляли смеяться? это интересно
Like!2
4 сен 2023
rassol
NickAfon, а что они могут вызывать? Только гомерических хохот.
Like!3
4 сен 2023
O
Old Nothing
Все правильно, только еще забыл добавить, что блек для геев.
Like!6  Dislike!3
4 сен 2023
dark_medieval_times
Ну молодец не нравится возьми пирожок с полки, нам теперь переживать с этого?
Like!5
4 сен 2023
k
klim
Лысый выдал базу)
4 сен 2023
gravitgroove
будем считать, что он так же хаpкнул на Possessed, Slayer и весь Deat metal. А тем вpеменем? могу назвать 10-ть великих композиций в блэк метал, и не могу вспомнить ни одной выдающийся от METAL CHURCH, потому что таких по пpoсту нет.
Like!4
4 сен 2023
Exceptional
gravitgroove, даже не знаю кто тут больший тролль, ты или сабж
Like!2
4 сен 2023
Alice Malign
Exceptional, дык митло черч реально уебищное говно.
Like!2  Dislike!2
4 сен 2023
Exceptional
Alice Malign, я и не сомневался в твоей оценке
Like!1  Dislike!1
4 сен 2023
R
Reflection
Вспомнился гитарист из Paradise Lost, который ненавидел, кажется, симфо метал. Этот ненавидит блэк. Конечно, их никто не заставляет любить все жанры музыки, но звучат эти ребята так, будто их несколько лет заставляли под пытками слушать эти жанры, поэтому они их теперь ненавидят. Или же они так выдают свою ограниченность.
4 сен 2023
Hellg
Reflection, про Paradise Lost фраза из контекста выдернута. Он там более развёрнуто изъяснился, что во всём должна быть мера.
4 сен 2023
Corpsegrinder04
Reflection, я тоже симфо возненавидел, после последнего альбома Septic Flesh.
4 сен 2023
k
kreator1976
А кто это?
Like!2  Dislike!1
4 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
Гитарист METAL CHURCH сдал назад «Я имел ввиду пауэр-металл, фэнтези-тематика, клавишные соло — для меня это мусор...»
Like!6
4 сен 2023
зубатый_колобок
Читаю его слова, а на уме негр-полицейский из "не грози южному централу".

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