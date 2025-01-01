Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 46
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 46
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
[= ||| все новости группы



*

AC/DC

*



30 апр 2025 : 		 Видео полного выступления AC/DC

20 апр 2025 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Рокеры — настоящие, а металлисты — притворщики!»

20 апр 2025 : 		 Видео с выступления AC/DC

16 апр 2025 : 		 Видео полного выступления AC/DC

15 апр 2025 : 		 AC/DC открыли тур по Северной Америке

19 мар 2025 : 		 DUA LIPA исполнила AC/DC

15 мар 2025 : 		 Концертное видео AC/DC

2 мар 2025 : 		 Видео с выступления AC/DC

22 фев 2025 : 		 Концертное видео AC/DC 2003 года

19 янв 2025 : 		 Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC

5 янв 2025 : 		 Почему AC/DC так названы?

29 дек 2024 : 		 Профессиональное видео полного концерта AC/DC 1981 года

18 дек 2024 : 		 AC/DC обновили видео

17 дек 2024 : 		 Леди Гага спела с вокалистом AC/DC

26 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

14 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

3 окт 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

19 сен 2024 : 		 Спустя 45 лет песня AC/DC оказалась в чартах

2 сен 2024 : 		 AC/DC штурмуют Top10 Великобритании

30 авг 2024 : 		 AC/DC официально третьи по продажам

19 авг 2024 : 		 AC/DC отыграли финальное шоу в Европе

9 авг 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

30 июл 2024 : 		 Бывший ударник AC/DC о том, почему не поехал в текущий тур

29 июл 2024 : 		 CHRIS SLADE не расстроился, когда AC/DC не предложили ему поехать в тур

25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AC/DC

24 июл 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления AC/DC



zoom
Видео полного выступления AC/DC, которое состоялось 26 апреля на Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada, доступно для просмотра ниже:

* Intro 0:00
* If You Want Blood (You've Got It) 1:08
* Brian Johnson welcomes Las Vegas 6:13
* Back In Black 6:37
* Demon Fire 10:58
* Shot Down In Flames 15:35
* Thunderstruck 19:50
* Have A Drink On Me 25:45
* Hells Bells 30:30
* Shot In The Dark 36:25
* Stiff Upper Lip 40:07
* Highway To Hell 44:44
* Shoot To Thrill 49:23
* Sin City 55:58
* Rock 'N' Roll Train 1:02:49
* Dirty Deeds Done Dirt Cheap 1:07:52
* High Voltage 1:13:30
* Riff Raff 1:21:02
* You Shook Me All Night Long 1:27:27
* Whole Lotta Rosie 1:31:40
* Let There Be Rock 1:38:32
* Angus Young 1st Solo (On The Riser) 1:48:35
* Angus Young 2nd Solo 1:52:16
* (End Of) Let There Be Rock 1:59:51

Encore:

* T.N.T. 2:02:28
* For Those About To Rock (We Salute You) 2:06:41




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 92





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом