сегодня



Видео полного выступления AC/DC



Видео полного выступления AC/DC, которое состоялось 26 апреля на Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada, доступно для просмотра ниже:



* Intro 0:00

* If You Want Blood (You've Got It) 1:08

* Brian Johnson welcomes Las Vegas 6:13

* Back In Black 6:37

* Demon Fire 10:58

* Shot Down In Flames 15:35

* Thunderstruck 19:50

* Have A Drink On Me 25:45

* Hells Bells 30:30

* Shot In The Dark 36:25

* Stiff Upper Lip 40:07

* Highway To Hell 44:44

* Shoot To Thrill 49:23

* Sin City 55:58

* Rock 'N' Roll Train 1:02:49

* Dirty Deeds Done Dirt Cheap 1:07:52

* High Voltage 1:13:30

* Riff Raff 1:21:02

* You Shook Me All Night Long 1:27:27

* Whole Lotta Rosie 1:31:40

* Let There Be Rock 1:38:32

* Angus Young 1st Solo (On The Riser) 1:48:35

* Angus Young 2nd Solo 1:52:16

* (End Of) Let There Be Rock 1:59:51



Encore:



* T.N.T. 2:02:28

* For Those About To Rock (We Salute You) 2:06:41







+0 -0



просмотров: 92