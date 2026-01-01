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AC/DC

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|||| 21 июл 2026

BRIAN JOHNSON о концертах AC/DC в 78: «Я не парюсь и мне в кайф!»



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BRIAN JOHNSON в недавнем интервью ответил на вопрос, как изменились выступления AC/DC спустя почти пять десятилетий после того, как он присоединился к группе, 78-летний вокалист ответил:

«Полагаю, неизвестность сохранилась на прежнем уровне. Вы все отрепетировали, знаете все свои партии и все мелочи. Но [непредсказуемость] по-прежнему держит вас в напряжении, понимаете, заставляет выкладываться на полную».

Angus, которому в марте исполнилось 71 год, вступил в разговор:

«Я очень боюсь, что споткнусь… Вот и всё».

Brian согласился, добавив: «Да, просто такая ерунда… На сцене нельзя просто так сразу что-то делать. Надо научиться следить за другим участником и… Но сейчас мы делаем то, о чём раньше и не думали — взаимодействуем. Это просто веселее, потому что нам уже всё по барабану. Когда ты моложе, ты относишься к себе очень серьёзно. Понимаешь, думаешь: «Я в большой рок-н-ролльной группе». Раньше я никогда не улыбался и ничего подобного. Потому что ты думал, что так и должно [быть]».

На вопрос о том, как бы они охарактеризовали наследие AC/DC, Angus ответил:

«Я бы просто сказал: „великолепная рок-группа“».

Brian согласился, добавив: «Они были великолепны в том, что делали. И делали это стабильно. В те времена ты никогда не думал, что, когда я закончу… мне исполнится 79 [в октябре]».




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