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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Видео с выступления SCORPIONS 24
*Новое видео HATEBREED 20
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Five Finger Death Punch

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Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH



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"Nails In The Coffin", новое видео группы FIVE FINGER DEATH PUNCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Legacy", выходящего сегодня в цифровом варианте и 18 сентября на CD, виниле и кассете:

Трек-лист:

01. Legacy
02. De Oppresso Liber
03. Eye Of The Storm
04. Nails In The Coffin
05. In Time
06. Unscathed
07. Joke's On Me
08. Everybody Lies
09. Shelter
10. Scapegoat




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