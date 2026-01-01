SHAWN DROVER выступит с ACCEPT



SHAWN DROVER выступит с ACCEPT как специальный гость в рамках юбилейного тура на трех концертах:



May 01 - Kopervik, Norway @ Karmøygeddon Metal Festival

May 03 - Gothenburg, Sweden @ Filmstudion

May 06 - Stockholm, Sweden @ Cirkus



«Единственный и неповторимый барабанщик Shawn Drover (экс-MEGADETH) станет первым специальным приглашенным артистом на концертах по случаю 50-летия ACCEPT! Он присоединится к группе на первых трех концертах в мае. Абсолютная легенда и потрясающий барабанщик, мы очень рады, что он выйдет с нами на сцену в рамках этого совершенно особенного и уникального года.



Присоединяйтесь к нам сегодня, зарезервируйте свое место на крупнейшей металлической вечеринке 2026 года!»











